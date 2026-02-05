https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/hendek-kadin-acik-ceza-infaz-kurumunda--yangin-10-hukumlu-tedbiren-hastaneye-sevk-edildi-1103273362.html

Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın: 10 hükümlü tedbiren hastaneye sevk edildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangına ilişkin dumandan hafif şekilde etkilenen 10 hükümlünün sağlık... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu aktarıldı.Açıklamaya göre kadın açık ceza infaz kurumu depo bölümünde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahale yapıldı. Yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada şunlar ifad edildi:

