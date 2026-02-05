Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın: 10 hükümlü tedbiren hastaneye sevk edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/hendek-kadin-acik-ceza-infaz-kurumunda--yangin-10-hukumlu-tedbiren-hastaneye-sevk-edildi-1103273362.html
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangına ilişkin dumandan hafif şekilde etkilenen 10 hükümlünün sağlık...
01:54 05.02.2026 (güncellendi: 01:57 05.02.2026)
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangına ilişkin dumandan hafif şekilde etkilenen 10 hükümlünün sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu aktarıldı.
Açıklamaya göre kadın açık ceza infaz kurumu depo bölümünde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahale yapıldı.
Yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada şunlar ifad edildi:
Olayda dumandan hafif şekilde etkilenen 10 hükümlü sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen olayda hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Yaşanan olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmalarımız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.