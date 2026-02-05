Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/hendek-kadin-acik-ceza-infaz-kurumunda--yangin-10-hukumlu-tedbiren-hastaneye-sevk-edildi-1103273362.html
Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın: 10 hükümlü tedbiren hastaneye sevk edildi
Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın: 10 hükümlü tedbiren hastaneye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangına ilişkin dumandan hafif şekilde etkilenen 10 hükümlünün sağlık... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T01:54+0300
2026-02-05T01:57+0300
türki̇ye
sakarya cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
ceza i̇nfaz kanunu
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu aktarıldı.Açıklamaya göre kadın açık ceza infaz kurumu depo bölümünde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahale yapıldı. Yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada şunlar ifad edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/almanyada-trende-biletsiz-yolcu-dehseti-turk-konduktor-hayatini-haybetti-1103272419.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sakarya cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, ceza i̇nfaz kanunu, yangın
sakarya cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, ceza i̇nfaz kanunu, yangın

Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın: 10 hükümlü tedbiren hastaneye sevk edildi

01:54 05.02.2026 (güncellendi: 01:57 05.02.2026)
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© AA
Abone ol
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangına ilişkin dumandan hafif şekilde etkilenen 10 hükümlünün sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu aktarıldı.
Açıklamaya göre kadın açık ceza infaz kurumu depo bölümünde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahale yapıldı.
Yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada şunlar ifad edildi:

Olayda dumandan hafif şekilde etkilenen 10 hükümlü sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen olayda hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Yaşanan olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmalarımız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Almanya tren - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
DÜNYA
Almanya'da trende biletsiz yolcu dehşeti: Türk kondüktör hayatını haybetti
Dün, 23:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала