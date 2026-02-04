https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/almanyada-trende-biletsiz-yolcu-dehseti-turk-konduktor-hayatini-haybetti-1103272419.html
Almanya'da trende biletsiz yolcu dehşeti: Türk kondüktör hayatını haybetti
Almanya'da trende biletsiz yolcu dehşeti: Türk kondüktör hayatını haybetti
Sputnik Türkiye
Almanya’da trende bilet kontrolü sırasında biletsiz bir yolcunun saldırısına uğrayan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C, ağır yaralı olarak kaldırıldığı... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T23:53+0300
2026-02-04T23:53+0300
2026-02-04T23:53+0300
dünya
alexander dobrindt
rheinland-pfalz
almanya
tren
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0d/1071040523_0:114:3237:1935_1920x0_80_0_0_46d39425031ca3c22775e483aa26d8db.jpg
Almanya’da trende biletsiz bir yolcunun saldırısına uğrayan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C, pazartesi akşamından bu yana yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre olay, 2 Şubat Pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl kentinden hareket eden bir trende meydana geldi. Serkan C, 20–30 yaşlarındaki dört kişilik bir grubun bilet kontrolünü yaptığı sırada, biletsiz olduğu iddia edilen bir kişi tarafından darbedildi.10 dakika sonra suni teneffüs uygulandıAldığı şiddetli darbeler sonucu yere yığılan Serkan C’ye, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra trenin durdurulmasıyla bölgeye gelen polis ekipleri suni teneffüs uyguladı.Ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Serkan C, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Saldırgan ise olay yerinde kelepçelenerek gözaltına alındı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren zanlı hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan işlem başlatıldığını duyurdu.İçişleri Bakanı: Cezalar artırılmalıAlmanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yazılı açıklamasında Serkan C’nin ailesine başsağlığı diledi. Dobrindt, kamu ve demir yolu çalışanlarına yönelik artan şiddetin endişe verici olduğunu belirterek, failin kanunun öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Demir yolu çalışanları için yasal korumaların güçlendirilmesi çağrısında bulunan Dobrindt, saldırılara yönelik cezaların artırılması gerektiğini ifade etti.Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder de yaptığı açıklamada trenlerde ve istasyonlarda güvenliğin artırılması gerektiğini söyledi:Ön otopsi raporu: Ölüm nedeni beyin kanamasıZweibrücken Savcılığı, Serkan C’nin ön otopsi raporuna ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamaya göre, Saarland Üniversitesi Adli Tıp Birimi’nde yapılan otopside, Serkan C’nin kafasına aldığı şiddetli darbe sonucu beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, tren içindeki kamera kayıtlarının da incelemeye alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, 26 yaşındaki şüphelinin Yunanistan vatandaşı olduğu, Lüksemburg’da yaşadığı ve Almanya’da herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/trump-hamaney-cok-endiselenmeli-1103271359.html
rheinland-pfalz
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0d/1071040523_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_7ff8f45bd6345584c05929608574c509.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alexander dobrindt, rheinland-pfalz, almanya, tren, saldırı
alexander dobrindt, rheinland-pfalz, almanya, tren, saldırı
Almanya'da trende biletsiz yolcu dehşeti: Türk kondüktör hayatını haybetti
Almanya’da trende bilet kontrolü sırasında biletsiz bir yolcunun saldırısına uğrayan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan hakkında kasten adam öldürme soruşturması başlatıldı.
Almanya’da trende biletsiz bir yolcunun saldırısına uğrayan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C, pazartesi akşamından bu yana yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.
Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre olay, 2 Şubat Pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl kentinden hareket eden bir trende meydana geldi. Serkan C, 20–30 yaşlarındaki dört kişilik bir grubun bilet kontrolünü yaptığı sırada, biletsiz olduğu iddia edilen bir kişi tarafından darbedildi.
10 dakika sonra suni teneffüs uygulandı
Aldığı şiddetli darbeler sonucu yere yığılan Serkan C’ye, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra trenin durdurulmasıyla bölgeye gelen polis ekipleri suni teneffüs uyguladı.
Ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Serkan C, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Saldırgan ise olay yerinde kelepçelenerek gözaltına alındı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren zanlı hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan işlem başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı: Cezalar artırılmalı
Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yazılı açıklamasında Serkan C’nin ailesine başsağlığı diledi. Dobrindt, kamu ve demir yolu çalışanlarına yönelik artan şiddetin endişe verici olduğunu belirterek, failin kanunun öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Demir yolu çalışanları için yasal korumaların güçlendirilmesi çağrısında bulunan Dobrindt, saldırılara yönelik cezaların artırılması gerektiğini ifade etti.
Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder de yaptığı açıklamada trenlerde ve istasyonlarda güvenliğin artırılması gerektiğini söyledi:
Çalışanlarımızı korumak için birlikte daha fazlasını yapmalıyız. Trenler ve istasyonlar güvenli olmalı
Ön otopsi raporu: Ölüm nedeni beyin kanaması
Zweibrücken Savcılığı, Serkan C’nin ön otopsi raporuna ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamaya göre, Saarland Üniversitesi Adli Tıp Birimi’nde yapılan otopside, Serkan C’nin kafasına aldığı şiddetli darbe sonucu beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık, tren içindeki kamera kayıtlarının da incelemeye alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, 26 yaşındaki şüphelinin Yunanistan vatandaşı olduğu, Lüksemburg’da yaşadığı ve Almanya’da herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.