Almanya'da trende biletsiz yolcu dehşeti: Türk kondüktör hayatını haybetti

Almanya’da trende biletsiz bir yolcunun saldırısına uğrayan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C, pazartesi akşamından bu yana yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre olay, 2 Şubat Pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl kentinden hareket eden bir trende meydana geldi. Serkan C, 20–30 yaşlarındaki dört kişilik bir grubun bilet kontrolünü yaptığı sırada, biletsiz olduğu iddia edilen bir kişi tarafından darbedildi.10 dakika sonra suni teneffüs uygulandıAldığı şiddetli darbeler sonucu yere yığılan Serkan C’ye, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra trenin durdurulmasıyla bölgeye gelen polis ekipleri suni teneffüs uyguladı.Ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Serkan C, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Saldırgan ise olay yerinde kelepçelenerek gözaltına alındı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren zanlı hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan işlem başlatıldığını duyurdu.İçişleri Bakanı: Cezalar artırılmalıAlmanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yazılı açıklamasında Serkan C’nin ailesine başsağlığı diledi. Dobrindt, kamu ve demir yolu çalışanlarına yönelik artan şiddetin endişe verici olduğunu belirterek, failin kanunun öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Demir yolu çalışanları için yasal korumaların güçlendirilmesi çağrısında bulunan Dobrindt, saldırılara yönelik cezaların artırılması gerektiğini ifade etti.Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder de yaptığı açıklamada trenlerde ve istasyonlarda güvenliğin artırılması gerektiğini söyledi:Ön otopsi raporu: Ölüm nedeni beyin kanamasıZweibrücken Savcılığı, Serkan C’nin ön otopsi raporuna ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamaya göre, Saarland Üniversitesi Adli Tıp Birimi’nde yapılan otopside, Serkan C’nin kafasına aldığı şiddetli darbe sonucu beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, tren içindeki kamera kayıtlarının da incelemeye alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, 26 yaşındaki şüphelinin Yunanistan vatandaşı olduğu, Lüksemburg’da yaşadığı ve Almanya’da herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

