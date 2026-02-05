Türkiye
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı
Galatasaray, Can Armando Güner’in transferi konusunda Borussia Mönchengladbach'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.Yapılan bilgilendirmeye göre, bu transfer kapsamında Alman kulübüne net 350 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Transferin tüm resmi işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı

22:29 05.02.2026 (güncellendi: 22:30 05.02.2026)
© Fotoğraf : Can Armando Güner sosyal medyaCan Armando Güner
Galatasaray, Can Armando Güner’in transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun transferi konusunda Borussia Mönchengladbach'a net 350 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray, Can Armando Güner’in transferi konusunda Borussia Mönchengladbach'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Yapılan bilgilendirmeye göre, bu transfer kapsamında Alman kulübüne net 350 bin euro bonservis bedeli ödenecek.
Transferin tüm resmi işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
