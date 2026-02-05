https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/galatasaray-can-armando-guneri-kadrosuna-katti-1103301488.html
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı
Sputnik Türkiye
2026-02-05T22:29+0300
2026-02-05T22:29+0300
2026-02-05T22:30+0300
spor
galatasaray
borussia mönchengladbach
transfer
fi̇fa küresel transfer raporu
transfermarkt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103301316_0:11:577:337_1920x0_80_0_0_343046162569a5a9be7f0a3e0a5ada23.jpg
Galatasaray, Can Armando Güner’in transferi konusunda Borussia Mönchengladbach'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.Yapılan bilgilendirmeye göre, bu transfer kapsamında Alman kulübüne net 350 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Transferin tüm resmi işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/yurtdisina-en-yuksek-bonservis-bedeliyle-giden-futbolcu-rekorunu-kirmisti-sacha-boey-resmen-1103299870.html
SON HABERLER
galatasaray, borussia mönchengladbach, transfer, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı
22:29 05.02.2026 (güncellendi: 22:30 05.02.2026)
Galatasaray, Can Armando Güner’in transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun transferi konusunda Borussia Mönchengladbach'a net 350 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
