Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı

Galatasaray, Can Armando Güner’in transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun transferi konusunda Borussia Mönchengladbach'a net 350 bin... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Galatasaray, Can Armando Güner’in transferi konusunda Borussia Mönchengladbach'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.Yapılan bilgilendirmeye göre, bu transfer kapsamında Alman kulübüne net 350 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Transferin tüm resmi işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

