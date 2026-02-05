Türkiye
Yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı: Sacha Boey resmen Galatasaray'da
2026-02-05T20:35+0300
2026-02-05T20:35+0300
20:35 05.02.2026
Galatasaray eski oyuncusu Sacha Boey'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Bayern Münih'e net 500 bin euro tutarında kiralama bedeli, Boey'e ise 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ödenecek.
Galatsaray'dan futbolcunun ekibe katılmasıyla ilgili "Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır" açıklaması yapıldı.

Ocak 2024'te transfer olmuştu

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sacha Boey 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
25 yaşındaki Fransız futbolcu Sacha Boey, Türkiye'den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.
