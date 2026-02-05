https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/yurtdisina-en-yuksek-bonservis-bedeliyle-giden-futbolcu-rekorunu-kirmisti-sacha-boey-resmen-1103299870.html
Yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı: Sacha Boey resmen Galatasaray'da
Yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı: Sacha Boey resmen Galatasaray'da
Sputnik Türkiye
Galatasaray eski oyuncusu Sacha Boey'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, Bayern Münih'e net 500 bin euro kiralama bedeli... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T20:35+0300
2026-02-05T20:35+0300
2026-02-05T20:35+0300
spor
sacha boey
münih
bayern münih
galatasaray
bonservis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103300151_0:0:2661:1498_1920x0_80_0_0_8a295f3f090417a784db216926376226.jpg
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Bayern Münih'e net 500 bin euro tutarında kiralama bedeli, Boey'e ise 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ödenecek.Galatsaray'dan futbolcunun ekibe katılmasıyla ilgili "Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır" açıklaması yapıldı. Ocak 2024'te transfer olmuştuGalatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sacha Boey 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.25 yaşındaki Fransız futbolcu Sacha Boey, Türkiye'den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240203/galatasaraydan-transfer-edilen-sacha-boey-ilk-macina-cikti-bayern-munih-kazandi-1080355391.html
münih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103300151_232:0:2597:1774_1920x0_80_0_0_79801f2bee444c6f5ab00e91fbbebd33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sacha boey, sacha boey galatasarayda, sacha boey galatasaray
sacha boey, sacha boey galatasarayda, sacha boey galatasaray
Yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı: Sacha Boey resmen Galatasaray'da
Galatasaray eski oyuncusu Sacha Boey'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, Bayern Münih'e net 500 bin euro kiralama bedeli, Boey'e ise net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeyecek.
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Bayern Münih'e net 500 bin euro tutarında kiralama bedeli, Boey'e ise 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ödenecek.
Galatsaray'dan futbolcunun ekibe katılmasıyla ilgili "Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır" açıklaması yapıldı.
Ocak 2024'te transfer olmuştu
Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sacha Boey 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
25 yaşındaki Fransız futbolcu Sacha Boey, Türkiye'den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.