https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/yurtdisina-en-yuksek-bonservis-bedeliyle-giden-futbolcu-rekorunu-kirmisti-sacha-boey-resmen-1103299870.html

Yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı: Sacha Boey resmen Galatasaray'da

Yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı: Sacha Boey resmen Galatasaray'da

Sputnik Türkiye

Galatasaray eski oyuncusu Sacha Boey'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, Bayern Münih'e net 500 bin euro kiralama bedeli... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T20:35+0300

2026-02-05T20:35+0300

2026-02-05T20:35+0300

spor

sacha boey

münih

bayern münih

galatasaray

bonservis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103300151_0:0:2661:1498_1920x0_80_0_0_8a295f3f090417a784db216926376226.jpg

Sacha Boey yeniden Galatasaray'da. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Bayern Münih'e net 500 bin euro tutarında kiralama bedeli, Boey'e ise 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ödenecek.Galatsaray'dan futbolcunun ekibe katılmasıyla ilgili "Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır" açıklaması yapıldı. Ocak 2024'te transfer olmuştuGalatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sacha Boey 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.25 yaşındaki Fransız futbolcu Sacha Boey, Türkiye'den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240203/galatasaraydan-transfer-edilen-sacha-boey-ilk-macina-cikti-bayern-munih-kazandi-1080355391.html

münih

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sacha boey, sacha boey galatasarayda, sacha boey galatasaray