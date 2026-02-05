https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/buca-belediyesine-operasyon-25-gozalti-1103279064.html
Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı
Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı
Sputnik Türkiye
İzmir’de Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T09:32+0300
2026-02-05T09:32+0300
2026-02-05T09:32+0300
türki̇ye
buca
buca belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103279114_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1dc218e8cb3a2fef324fcd2fd018d10a.jpg
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığında çeşitli imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Mali Suçlar ekipleri harekete geçtiSoruşturma doğrultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, rüşvet karşılığında usulsüz ruhsatlandırma yaparak menfaat temin ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.25 şüpheli yakalandı, 3 kişi aranıyorEkiplerin çalışması sonucu 28 şüpheliden 25’i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abdulkadir-selvi-iran-firsati-kaciriyor-abd-vurmaya-hazirlaniyor-1103275594.html
türki̇ye
buca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103279114_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c12afe9260231884aba68011994e652e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
buca, buca belediyesi
Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı
İzmir’de Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığında çeşitli imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mali Suçlar ekipleri harekete geçti
Soruşturma doğrultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, rüşvet karşılığında usulsüz ruhsatlandırma yaparak menfaat temin ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.
25 şüpheli yakalandı, 3 kişi aranıyor
Ekiplerin çalışması sonucu 28 şüpheliden 25’i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.