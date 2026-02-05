https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/buca-belediyesine-operasyon-25-gozalti-1103279064.html

Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı

Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığında çeşitli imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Mali Suçlar ekipleri harekete geçtiSoruşturma doğrultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, rüşvet karşılığında usulsüz ruhsatlandırma yaparak menfaat temin ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.25 şüpheli yakalandı, 3 kişi aranıyorEkiplerin çalışması sonucu 28 şüpheliden 25’i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

