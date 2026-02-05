Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı
Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı
İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma... 05.02.2026
türki̇ye
buca
buca belediyesi
türki̇ye
buca
tr_TR
Buca Belediyesi'ne operasyon: 25 gözaltı

09:32 05.02.2026
İzmir’de Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığında çeşitli imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlar ekipleri harekete geçti

Soruşturma doğrultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, rüşvet karşılığında usulsüz ruhsatlandırma yaparak menfaat temin ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.

25 şüpheli yakalandı, 3 kişi aranıyor

Ekiplerin çalışması sonucu 28 şüpheliden 25’i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
