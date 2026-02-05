https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/fenerbahce-sahasinda-erzurumsporu-3-1-maglup-etti-1103301930.html
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafa maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.
23:26 05.02.2026 (güncellendi: 23:29 05.02.2026)
Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafa maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.
Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Erzurumspor FK mücadelesinde konuk ekip 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'yla 1-0 öne geçti.
İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 52. dakikada Asensio'nun golüyle durumu eşitledi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, önce 69'da takımını öne geçirdi, 72. dakikada ise farkı 2'ye çıkaran isim oldu.
İkinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 yenen Fenerbahçe grupta ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya çıkardı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C grubundaki son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.
Erzurumspor FK karşısında beraberliği getiren golü kaydeden İspanyol futbolcu Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gol sevincini yaşadı.
Asensio, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta ise 9 gol kaydederken bu sezon resmi maçlarda 11 gole ulaştı.