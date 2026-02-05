Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/fenerbahce-sahasinda-erzurumsporu-3-1-maglup-etti-1103301930.html
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafa maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T23:26+0300
2026-02-05T23:29+0300
spor
fenerbahçe
anderson talisca
asensio
ziraat türkiye kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103301773_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_b1877a54d4ef4e4ab9939e3939be50a5.jpg
Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Erzurumspor FK mücadelesinde konuk ekip 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'yla 1-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 52. dakikada Asensio'nun golüyle durumu eşitledi.Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, önce 69'da takımını öne geçirdi, 72. dakikada ise farkı 2'ye çıkaran isim oldu. İkinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 yenen Fenerbahçe grupta ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya çıkardı.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C grubundaki son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.Erzurumspor FK karşısında beraberliği getiren golü kaydeden İspanyol futbolcu Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gol sevincini yaşadı.Asensio, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta ise 9 gol kaydederken bu sezon resmi maçlarda 11 gole ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/galatasaray-can-armando-guneri-kadrosuna-katti-1103301488.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103301773_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_6559eeafe6471510bbd543c622eaabc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, anderson talisca, asensio, ziraat türkiye kupası
fenerbahçe, anderson talisca, asensio, ziraat türkiye kupası

Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

23:26 05.02.2026 (güncellendi: 23:29 05.02.2026)
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe ile Erzurumspor FK takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafa maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.
Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Erzurumspor FK mücadelesinde konuk ekip 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'yla 1-0 öne geçti.
İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 52. dakikada Asensio'nun golüyle durumu eşitledi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, önce 69'da takımını öne geçirdi, 72. dakikada ise farkı 2'ye çıkaran isim oldu.
İkinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 yenen Fenerbahçe grupta ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya çıkardı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C grubundaki son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.
Erzurumspor FK karşısında beraberliği getiren golü kaydeden İspanyol futbolcu Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gol sevincini yaşadı.
Asensio, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta ise 9 gol kaydederken bu sezon resmi maçlarda 11 gole ulaştı.
Can Armando Güner - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
SPOR
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı
22:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала