Evde zorla tutulduğunu ihbar eden kadın kurtarıldı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Erzurum'da bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan 21 yaşındaki kadın polis ekiplerince kurtarıldı. 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Erzurum'da 21 yaşındaki B.K, 2 katlı müstakil bir evde zorla tutulduğu gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu söyledi.Korktuğu gerekçesiyle itfaiye merdiveninden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle birlikte binadan çıkarıldı.Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen kadın ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Olayla ilgili ayrıntlı bir bilgi henüz paylaşılmazken, soruşturma başlatıldı.

