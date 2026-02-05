https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/evde-zorla-tutuldugunu-ihbar-eden-kadin-kurtarildi-olayla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1103300596.html
Evde zorla tutulduğunu ihbar eden kadın kurtarıldı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
türki̇ye
erzurum
kadın
ihbar
türki̇ye
erzurum
erzurum, kadın, ihbar
22:04 05.02.2026 (güncellendi: 22:06 05.02.2026)
Erzurum'da 21 yaşındaki B.K, 2 katlı müstakil bir evde zorla tutulduğu gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu söyledi.
Korktuğu gerekçesiyle itfaiye merdiveninden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle birlikte binadan çıkarıldı.
Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen kadın ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili ayrıntlı bir bilgi henüz paylaşılmazken, soruşturma başlatıldı.