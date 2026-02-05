Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/evde-zorla-tutuldugunu-ihbar-eden-kadin-kurtarildi-olayla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1103300596.html
Evde zorla tutulduğunu ihbar eden kadın kurtarıldı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Evde zorla tutulduğunu ihbar eden kadın kurtarıldı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan 21 yaşındaki kadın polis ekiplerince kurtarıldı. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T22:04+0300
2026-02-05T22:06+0300
türki̇ye
erzurum
kadın
ihbar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103300724_0:157:2730:1693_1920x0_80_0_0_24e4675c99c504b3133277eb2f3c48e3.jpg
Erzurum'da 21 yaşındaki B.K, 2 katlı müstakil bir evde zorla tutulduğu gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu söyledi.Korktuğu gerekçesiyle itfaiye merdiveninden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle birlikte binadan çıkarıldı.Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen kadın ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Olayla ilgili ayrıntlı bir bilgi henüz paylaşılmazken, soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/istanbullular-dikkat-e-5te-en-yogun-noktalardan-birinde-iki-serit-20-gun-kapali-kalacak-1103281258.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103300724_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_abf79d082085eda1e51cd07585ac7d14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, kadın, ihbar
erzurum, kadın, ihbar

Evde zorla tutulduğunu ihbar eden kadın kurtarıldı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

22:04 05.02.2026 (güncellendi: 22:06 05.02.2026)
© AA / İlhami ErkılıçErzurum'da evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan kadın polis ekiplerince kurtarıldı
Erzurum'da evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan kadın polis ekiplerince kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© AA / İlhami Erkılıç
Abone ol
Erzurum'da bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan 21 yaşındaki kadın polis ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum'da 21 yaşındaki B.K, 2 katlı müstakil bir evde zorla tutulduğu gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu söyledi.
Korktuğu gerekçesiyle itfaiye merdiveninden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle birlikte binadan çıkarıldı.
Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen kadın ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili ayrıntlı bir bilgi henüz paylaşılmazken, soruşturma başlatıldı.
Ankara trafiğe kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
TÜRKİYE
İstanbullular dikkat: E-5'te en yoğun noktalardan birinde iki şerit 20 gün kapalı kalacak
11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала