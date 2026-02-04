https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/mhp-genel-baskan-yardimcisi-feti-yildiz-umut-hakki-konusunda-uzlastik-1103260794.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor mesaisi devam ediyor. Gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T17:13+0300

2026-02-04T17:13+0300

2026-02-04T17:28+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/09/1042999515_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_008cca77d020cd4c78953f593b499cf8.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi. Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği belirtildi.Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak" ifadelerine yer verildi.'Umut hakkı konusunda uzlaştık'MHP'li Yıldız, süreç komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak" dedi. Yıldız, "AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bizim bu raporda AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek zaten" ifadelerini sözlerine ekledi.

