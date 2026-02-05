Abdulkadir Selvi: 'İran fırsatı kaçırıyor, ABD vurmaya hazırlanıyor'

"Türkiye, İran’ın vurulmasını önlemek için çalışırken İran yine “Acem oyunu”nu oynamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın istikrarı Türkiye’nin istikrarı, İran’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliği derken, İran yine ayak oyunları yapmaya başladı. Barış masasının Türkiye’de kurulmasını istemedi. İran’ın bu tavrı Türkiye’yi rahatsız etti. Bundan sonrası İran’ın bileceği iş. ABD’nin İran’ı vurması için geri sayım başladı. Benden söylemesi İran son treni de kaçırıyor."