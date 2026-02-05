Abdulkadir Selvi: 'İran fırsatı kaçırıyor, ABD vurmaya hazırlanıyor'
İran ile ABD arasındaki nükleer görüşme müzakerelerinin 6 Şubat cuma günü Umman'da yapılması planlanıyor. İki ülkeden açıklamalar gündem olmaya devam ederken gazeteci Abdulkadir Selvi, konuyu köşesinde taşıdı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün akşam ABD ile iptal olduğu öne sürülen görüşmelerin 6 Şubat cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ise dün akşam Washington ile Tahran’ın bu hafta nükleer müzakerelere hazırlanması bağlamında İran’ın dini liderinin 'ciddi şekilde endişe duyması gerektiği' yönünde açıklama yaptı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşesinde müzakereleri ele aldı:
"İran fırsatı kaçırıyor, ABD vurmaya hazırlanıyor. İRAN ile ABD arasındaki gerilim tırmanıyor. Lincoln savaş gemisine yaklaşan İran’a ait bir İHA, ABD tarafından düşürüldü. Dünyanın yüreği ağzına geldi. İran ile ABD’yi adım adım savaşa sürükleyen bu gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarıyla oluşan diyalog zemini de İran tarafından ortadan kaldırıldı. 6 Şubat’ta İstanbul’da yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri İran’ın son anda Umman’ı önermesiyle belirsizliğe girdi."
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çabaları sonucunda ABD’nin İran’ı vurmasıyla ilgili takvim askıya alındı. Diplomasiye fırsat doğdu."
"Türkiye, İran’ın vurulmasını önlemek için çalışırken İran yine “Acem oyunu”nu oynamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın istikrarı Türkiye’nin istikrarı, İran’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliği derken, İran yine ayak oyunları yapmaya başladı. Barış masasının Türkiye’de kurulmasını istemedi. İran’ın bu tavrı Türkiye’yi rahatsız etti. Bundan sonrası İran’ın bileceği iş. ABD’nin İran’ı vurması için geri sayım başladı. Benden söylemesi İran son treni de kaçırıyor."