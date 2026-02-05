BM’den kritik çağrı: İnsan hakları için 2026’ya 400 milyon dolar gerekiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bmden-kritik-cagri-insan-haklari-icin-2026ya-400-milyon-dolar-gerekiyor-1103295692.html

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 2026 yılına yönelik küresel insan hakları ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 400 milyon dolarlık yeni bir yardım çağrısı başlatıldığını açıkladı. Açıklamanın, yardım çağrısının tanıtım toplantısında yapıldığı aktarıldı.Türk, dünyada artan krizler karşısında mevcut insan hakları sisteminin ciddi bir baskı altında olduğunu söyledi.'Kriz içindeki bir sistemle ilerleyemeyiz'Konuşmasında, insan hakları alanındaki yükün giderek ağırlaştığını vurgulayan Türk, “Dünya, kriz içindeki bir insan hakları sistemini kaldıramaz” ifadelerini kullandı.Geçen yıl BM İnsan Hakları Ofisi personelinin 87 ülkede 1300’den fazla duruşmayı izlediği, işkence mağdurlarına destek sağlandığı ve on binlerce ihlalin belgelendiği aktarıldı. Ayrıca binlerce kişinin keyfi gözaltından serbest bırakılmasına katkı sunulduğu belirtildi.Türk, eşitsizliklerin giderilmesi ve ekonomik-sosyal haklara saygının barış ve istikrar için hayati önemde olduğunu söyledi. İnsan haklarının, istikrarsızlığı beslemek yerine ekonomilerin herkes için işlemesine katkı sağladığını dile getirdiği aktarıldı.Bütçe açığı ve belirsizlik sürüyorBM İnsan Hakları Ofisi’nin geçen yıl onaylanan bütçesinin tamamına erişemediğini hatırlatan Türk, likidite krizinin birçok faaliyetin iptal edilmesine yol açtığını söyledi.2026 için BM Genel Kurulu tarafından onaylanan düzenli bütçenin önceki yıla göre daha düşük olduğu, bu nedenle ofisin gönüllü bağışlara daha fazla ihtiyaç duyduğu ifade edildi. 400 milyon dolarlık çağrının bu açığı kapatmayı hedeflediği kaydedildi.

