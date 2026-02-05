https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ab-zirveai-oncesi-kritik-bulusma-von-der-leyen-macronla-gorustu-1103294842.html

AB Zirveai öncesi kritik buluşma: Von der Leyen Macron'la görüştü

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 12 Şubat’taki Avrupa Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede AB’nin... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T16:16+0300

2026-02-05T16:16+0300

2026-02-05T16:16+0300

dünya

emmanuel macron

ursula von der leyen

rusya

fransa

avrupa

çarşamba

ab

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068739483_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_0cfe84e2e5f51c173765bb09eedb70db.jpg

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nde 12 Şubat’ta yapılacak zirve öncesinde diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek güncel Avrupa gündemini değerlendirdi.Açıklama X üzerinden geldiAvrupa Komisyonu Başkanı, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda,“Önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile güncel konuları gözden geçirdim” ifadelerini kullandı.Savunma, güvenlik ve rekabet masadaVon der Leyen’in açıklamasına göre görüşmede:başlıkları ele alındı. Tarafların, özellikle son dönemde artan jeopolitik riskler karşısında ortak tutum geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Rusya i̇ddialarına yanıt yokGörüşmenin, Rusya ile olası üst düzey temaslara ilişkin haberlerin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Çarşamba günü European Commission, von der Leyen’in Fransa ve Rusya arasında olası temaslara yönelik teknik hazırlıkları görüşüp görüşmediğine dair soruları yanıtsız bıraktı.Diplomatik sessizlik sürüyorKomisyon yetkilileri, basın mensuplarının yönelttiği sorulara ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Brüksel kulislerinde görüşmenin bölgesel güvenlik ve Ukrayna savaşı bağlamında da önem taşıdığı değerlendiriliyor.

rusya

fransa

çarşamba

tr_TR

emmanuel macron, ursula von der leyen, rusya, fransa, avrupa, çarşamba , ab, haberler