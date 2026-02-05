https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ab-zirveai-oncesi-kritik-bulusma-von-der-leyen-macronla-gorustu-1103294842.html
AB Zirveai öncesi kritik buluşma: Von der Leyen Macron'la görüştü
Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nde 12 Şubat’ta yapılacak zirve öncesinde diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek güncel Avrupa gündemini değerlendirdi.
Açıklama X üzerinden geldi
Avrupa Komisyonu Başkanı, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda,
“Önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile güncel konuları gözden geçirdim” ifadelerini kullandı.
Savunma, güvenlik ve rekabet masada
Von der Leyen’in açıklamasına göre görüşmede:
AB’nin savunma politikaları
,
Küresel ölçekte rekabet gücü
,
başlıkları ele alındı. Tarafların, özellikle son dönemde artan jeopolitik riskler karşısında ortak tutum geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Rusya i̇ddialarına yanıt yok
Görüşmenin, Rusya ile olası üst düzey temaslara ilişkin haberlerin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Çarşamba günü European Commission, von der Leyen’in Fransa ve Rusya arasında olası temaslara yönelik teknik hazırlıkları görüşüp görüşmediğine dair soruları yanıtsız bıraktı.
Diplomatik sessizlik sürüyor
Komisyon yetkilileri, basın mensuplarının yönelttiği sorulara ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Brüksel kulislerinde görüşmenin bölgesel güvenlik ve Ukrayna savaşı bağlamında da önem taşıdığı değerlendiriliyor.