Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bitcoin-14-ayin-dibini-gordu-70-bin-seviyelerinde-1103281125.html
Bitcoin 14 ayın dibini gördü: 70 bin seviyelerinde
Bitcoin 14 ayın dibini gördü: 70 bin seviyelerinde
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi, kripto para piyasasında satış baskısını derinleştirdi. Bitcoin son 14 ayın en düşük seviyelerini test etti. 72... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T11:03+0300
2026-02-05T11:03+0300
ekonomi̇
bitcoin
bitcoin madenciliği
kripto
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD hükümetinin kripto para birimini kurtarmayacağını söylemesinin ardından Bitcoin, Şubat ayı başlarında 70 bin dolar seviyelerine gerileyerek Kasım 2024'ten beri gördüğü en zayıf seviyelere düştü.Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde ABD Hazine Bakanlığı'nın Bitcoin veya diğer dijital varlıkları satın alma yetkisine sahip olup olmadığı sorulduğunda Bessent, böyle bir yetkiye sahip olmadığını belirtti.Bitcoin çakıldı: Kalıcı zarar verebilirDünyanın en büyük kripto para birimi, Ekim ayındaki zirvesinden yüzde 40'tan fazla değer kaybetti ve yatırımcı Michael Burry, satışların derinleşebileceği ve son bir yılda büyük miktarda Bitcoin biriktiren şirketlere kalıcı zararlar verebileceği konusunda uyardı.Burry, Bitcoin'in tamamen spekülatif bir varlık olarak ortaya çıktığını ve altın ve diğer değerli metallere kıyasla değer kaybına karşı bir koruma sağlamada başarısız olduğunu savundu.Bitcoin ne kadar?Bitcoin şu sıralar yüzde 7 civarında düşüşle 70 bin 900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Toplam kripto para piyasalarının büyüklüğü de yüzde 6,5 oranında düşüşle 2,4 trilyon dolara düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/altin-ve-gumus-bir-kez-daha-sert-dustu-dususun-sebebi-ne-altin-fiyatlari-gune-nasil-basladi-1103278389.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b915aa729b179424ee4cd5cab38e5893.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bitcoin 14 ayın dibini gördü
bitcoin 14 ayın dibini gördü

Bitcoin 14 ayın dibini gördü: 70 bin seviyelerinde

11:03 05.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi, kripto para piyasasında satış baskısını derinleştirdi. Bitcoin son 14 ayın en düşük seviyelerini test etti. 72 bin doların altını gören Bitcoin, 71.540 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024 sonrası seviyelere döndü.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD hükümetinin kripto para birimini kurtarmayacağını söylemesinin ardından Bitcoin, Şubat ayı başlarında 70 bin dolar seviyelerine gerileyerek Kasım 2024'ten beri gördüğü en zayıf seviyelere düştü.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde ABD Hazine Bakanlığı'nın Bitcoin veya diğer dijital varlıkları satın alma yetkisine sahip olup olmadığı sorulduğunda Bessent, böyle bir yetkiye sahip olmadığını belirtti.

Bitcoin çakıldı: Kalıcı zarar verebilir

Dünyanın en büyük kripto para birimi, Ekim ayındaki zirvesinden yüzde 40'tan fazla değer kaybetti ve yatırımcı Michael Burry, satışların derinleşebileceği ve son bir yılda büyük miktarda Bitcoin biriktiren şirketlere kalıcı zararlar verebileceği konusunda uyardı.
Burry, Bitcoin'in tamamen spekülatif bir varlık olarak ortaya çıktığını ve altın ve diğer değerli metallere kıyasla değer kaybına karşı bir koruma sağlamada başarısız olduğunu savundu.

Bitcoin ne kadar?

Bitcoin şu sıralar yüzde 7 civarında düşüşle 70 bin 900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Toplam kripto para piyasalarının büyüklüğü de yüzde 6,5 oranında düşüşle 2,4 trilyon dolara düştü.
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
EKONOMİ
Altın ve gümüş bir kez daha sert düştü: Düşüşün sebebi ne?
09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала