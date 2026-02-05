https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bitcoin-14-ayin-dibini-gordu-70-bin-seviyelerinde-1103281125.html
Bitcoin 14 ayın dibini gördü: 70 bin seviyelerinde
Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi, kripto para piyasasında satış baskısını derinleştirdi. Bitcoin son 14 ayın en düşük seviyelerini test etti. 72... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Bitcoin 14 ayın dibini gördü: 70 bin seviyelerinde
Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi, kripto para piyasasında satış baskısını derinleştirdi. Bitcoin son 14 ayın en düşük seviyelerini test etti. 72 bin doların altını gören Bitcoin, 71.540 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024 sonrası seviyelere döndü.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD hükümetinin kripto para birimini kurtarmayacağını söylemesinin ardından Bitcoin, Şubat ayı başlarında 70 bin dolar seviyelerine gerileyerek Kasım 2024'ten beri gördüğü en zayıf seviyelere düştü.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde ABD Hazine Bakanlığı'nın Bitcoin veya diğer dijital varlıkları satın alma yetkisine sahip olup olmadığı sorulduğunda Bessent, böyle bir yetkiye sahip olmadığını belirtti.
Bitcoin çakıldı: Kalıcı zarar verebilir
Dünyanın en büyük kripto para birimi, Ekim ayındaki zirvesinden yüzde 40'tan fazla değer kaybetti ve yatırımcı Michael Burry, satışların derinleşebileceği ve son bir yılda büyük miktarda Bitcoin biriktiren şirketlere kalıcı zararlar verebileceği konusunda uyardı.
Burry, Bitcoin'in tamamen spekülatif bir varlık olarak ortaya çıktığını ve altın ve diğer değerli metallere kıyasla değer kaybına karşı bir koruma sağlamada başarısız olduğunu savundu.
Bitcoin şu sıralar yüzde 7 civarında düşüşle 70 bin 900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Toplam kripto para piyasalarının büyüklüğü de yüzde 6,5 oranında düşüşle 2,4 trilyon dolara düştü.