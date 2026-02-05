https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bitcoin-14-ayin-dibini-gordu-70-bin-seviyelerinde-1103281125.html

Bitcoin 14 ayın dibini gördü: 70 bin seviyelerinde

Bitcoin 14 ayın dibini gördü: 70 bin seviyelerinde

05.02.2026

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD hükümetinin kripto para birimini kurtarmayacağını söylemesinin ardından Bitcoin, Şubat ayı başlarında 70 bin dolar seviyelerine gerileyerek Kasım 2024'ten beri gördüğü en zayıf seviyelere düştü.Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde ABD Hazine Bakanlığı'nın Bitcoin veya diğer dijital varlıkları satın alma yetkisine sahip olup olmadığı sorulduğunda Bessent, böyle bir yetkiye sahip olmadığını belirtti.Bitcoin çakıldı: Kalıcı zarar verebilirDünyanın en büyük kripto para birimi, Ekim ayındaki zirvesinden yüzde 40'tan fazla değer kaybetti ve yatırımcı Michael Burry, satışların derinleşebileceği ve son bir yılda büyük miktarda Bitcoin biriktiren şirketlere kalıcı zararlar verebileceği konusunda uyardı.Burry, Bitcoin'in tamamen spekülatif bir varlık olarak ortaya çıktığını ve altın ve diğer değerli metallere kıyasla değer kaybına karşı bir koruma sağlamada başarısız olduğunu savundu.Bitcoin ne kadar?Bitcoin şu sıralar yüzde 7 civarında düşüşle 70 bin 900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Toplam kripto para piyasalarının büyüklüğü de yüzde 6,5 oranında düşüşle 2,4 trilyon dolara düştü.

