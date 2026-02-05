https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bakan-kurum-yikilan-binalarin-yuzde-98i-2000-oncesi-yapilar-1103300476.html

Bakan Kurum: Yıkılan binaların yüzde 98'i 2000 öncesi yapılar

05.02.2026

6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100’de merak edilen soruları yanıtladı.Depremin Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, 11 ilin ve 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini belirterek hayatını kaybedenlere rahmet diledi.Deprem bölgesinde 455 bin konut inşa edildiğini açıklayan Bakan Kurum, ''Buna sadece sayı olarak bakmadık. Bu coğrafya bize milletimizin emaneti. Biz de o emanete sahip çıktık. Bu bölgelere Suriyelileri getirecekler, dediler. Deprem bölgesini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla beraber inşa edeceğiz, dedik ve öyle de yaptık'' şeklinde konuştu.Depremin sebeplerini de bir yandan araştırdıklarını açıklayan Bakan Kurum, ''Yıkılan binalara bakınca yüzde 98’i 2000 öncesi yapıları. Yani yapı denetim hizmeti almamış yapılar bunlar. Bu yapılara bakınca zemin kalitesinin düşük olduğunu, sıvılaşma riskinin yüksek olduğunu, proje hatalarının olduğunu görüyoruz. Bu hataları görerek yeni konutların inşasını sağladık. Yeni inşalar için fay hatlarının yerlerini bir bir tespit ettik. Mikrobölgelemeden ayrıntılı etütlere kadar her çalışmayı yaptık'' açıklamasında bulundu.

