https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bakan-isikhan-duyurdu-sgkya-prim-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-1103280994.html
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'ya prim borcu olanları ilgilendiriyor
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'ya prim borcu olanları ilgilendiriyor
Sputnik Türkiye
SGK prim borcu bulunanlar için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T10:59+0300
2026-02-05T10:59+0300
2026-02-05T10:59+0300
ekonomi̇
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
prim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olanlara yönelik yeni bir kolaylığı kamuoyuyla paylaştı. 30 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan genelgeyle duyurulan düzenleme, prim borçlarının ödenmesinde esneklik sağlıyor.Peşinat kaldırıldı, eşit taksit dönemi başladıYeni düzenlemeyle tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan %10 peşinat şartı kaldırıldı. Ayrıca, tecilde ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi mümkün hale getirildi. Bu adımın, borç ödeme planlarını daha öngörülebilir kılması hedefleniyor.Amaç: Borç ödemelerini kolaylaştırmakBakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin açıklamasında şunları söyledi:“Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/arac-sahiplerine-kritik-uyari-haberiniz-olmadan-icra-kapiniza-gelebilir-1103280386.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), prim
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), prim
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'ya prim borcu olanları ilgilendiriyor
SGK prim borcu bulunanlar için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olanlara yönelik yeni bir kolaylığı kamuoyuyla paylaştı. 30 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan genelgeyle duyurulan düzenleme, prim borçlarının ödenmesinde esneklik sağlıyor.
Peşinat kaldırıldı, eşit taksit dönemi başladı
Yeni düzenlemeyle tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan %10 peşinat şartı kaldırıldı. Ayrıca, tecilde ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi mümkün hale getirildi. Bu adımın, borç ödeme planlarını daha öngörülebilir kılması hedefleniyor.
Amaç: Borç ödemelerini kolaylaştırmak
Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.”