https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bakan-isikhan-duyurdu-sgkya-prim-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-1103280994.html

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'ya prim borcu olanları ilgilendiriyor

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'ya prim borcu olanları ilgilendiriyor

Sputnik Türkiye

SGK prim borcu bulunanlar için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T10:59+0300

2026-02-05T10:59+0300

2026-02-05T10:59+0300

ekonomi̇

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

prim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olanlara yönelik yeni bir kolaylığı kamuoyuyla paylaştı. 30 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan genelgeyle duyurulan düzenleme, prim borçlarının ödenmesinde esneklik sağlıyor.Peşinat kaldırıldı, eşit taksit dönemi başladıYeni düzenlemeyle tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan %10 peşinat şartı kaldırıldı. Ayrıca, tecilde ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi mümkün hale getirildi. Bu adımın, borç ödeme planlarını daha öngörülebilir kılması hedefleniyor.Amaç: Borç ödemelerini kolaylaştırmakBakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin açıklamasında şunları söyledi:“Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/arac-sahiplerine-kritik-uyari-haberiniz-olmadan-icra-kapiniza-gelebilir-1103280386.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), prim