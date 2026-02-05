Türkiye
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'ya prim borcu olanları ilgilendiriyor
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'ya prim borcu olanları ilgilendiriyor
SGK prim borcu bulunanlar için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde... 05.02.2026
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olanlara yönelik yeni bir kolaylığı kamuoyuyla paylaştı. 30 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan genelgeyle duyurulan düzenleme, prim borçlarının ödenmesinde esneklik sağlıyor.Peşinat kaldırıldı, eşit taksit dönemi başladıYeni düzenlemeyle tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan %10 peşinat şartı kaldırıldı. Ayrıca, tecilde ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi mümkün hale getirildi. Bu adımın, borç ödeme planlarını daha öngörülebilir kılması hedefleniyor.Amaç: Borç ödemelerini kolaylaştırmakBakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin açıklamasında şunları söyledi:“Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.”
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'ya prim borcu olanları ilgilendiriyor

10:59 05.02.2026
SGK prim borcu bulunanlar için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olanlara yönelik yeni bir kolaylığı kamuoyuyla paylaştı. 30 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan genelgeyle duyurulan düzenleme, prim borçlarının ödenmesinde esneklik sağlıyor.

Peşinat kaldırıldı, eşit taksit dönemi başladı

Yeni düzenlemeyle tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan %10 peşinat şartı kaldırıldı. Ayrıca, tecilde ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi mümkün hale getirildi. Bu adımın, borç ödeme planlarını daha öngörülebilir kılması hedefleniyor.

Amaç: Borç ödemelerini kolaylaştırmak

Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.”
