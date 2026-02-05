Araç sahiplerine kritik uyarı: Haberiniz olmadan icra kapınıza gelebilir

Türkiye
Trafikte yaşanan maddi hasarlı kazaların ardından taraflar kendi aralarında anlaşsa bile süreç kapanmış sayılmayabiliyor. Son yıllarda artan örneklerde, kazaya karışan sürücüler haberi olmadan başlatılan icra takipleri nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor.Değer kaybı ve kullanım bedeli talep ediliyorNTV'nin haberine göre, kazada kusurlu bulunan sürücü, yalnızca karşı tarafın aracının onarım masraflarını değil, aracın tamirde kaldığı süre boyunca kullanılamadığı günler için ücret ve araç değer kaybı bedelini de ödemek zorunda kalabiliyor. Bu bedeller, sigorta kapsamı dışında kalan tutarlar için doğrudan sürücünün cebinden talep ediliyor.Avukatlar vekalet alıp icra başlatıyorYaşanan olaylarda, hasarlı aracın bırakıldığı kaportacı veya yetkili servislere ulaşan avukatların, araç sahipleriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Araç sahiplerinden değer kaybı tazminatı için vekalet alan avukatlar, bu vekaletle birlikte ilamsız icra takibi başlatabiliyor. Bu süreçten bazen araç sahibinin dahi tam olarak haberdar olmadığı ifade ediliyor.Süreç nasıl işliyor?Kazaya kusuru olmayan taraf, aracında oluşan değer kaybının sigorta şirketi tarafından karşılanacağı bilgisiyle vekalet vermeye ikna ediliyor. Avukatlar, önce sigorta şirketine başvuruyor; sigorta kapsamı dışında kalan kira bedeli ve ek zararlar için ise kazada kusurlu tarafa yönelik icra yoluna gidiyor.İlamsız icra takibine dikkatİlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmadan başlatılabilen bir takip yöntemi olarak biliniyor. Trafik kazalarından doğan alacaklar için de bu yöntem kullanılabiliyor. Evrak sunma zorunluluğu bulunmadığı için, sürücüler çoğu zaman kapılarına icra geldiğinde durumdan haberdar oluyor.
Abone ol
Trafikte yaşanan küçük kazalar bile araç sahiplerini ilamsız icra takibi ile karşı karşıya bırakabiliyor. Son dönemde, kazaya karışan tarafların haberi olmadan başlatılan icra işlemleriyle değer kaybı ve araç kullanım bedeli adı altında on binlerce liralık talepler gündeme geliyor.
Trafikte yaşanan maddi hasarlı kazaların ardından taraflar kendi aralarında anlaşsa bile süreç kapanmış sayılmayabiliyor. Son yıllarda artan örneklerde, kazaya karışan sürücüler haberi olmadan başlatılan icra takipleri nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor.

Değer kaybı ve kullanım bedeli talep ediliyor

NTV'nin haberine göre, kazada kusurlu bulunan sürücü, yalnızca karşı tarafın aracının onarım masraflarını değil, aracın tamirde kaldığı süre boyunca kullanılamadığı günler için ücret ve araç değer kaybı bedelini de ödemek zorunda kalabiliyor. Bu bedeller, sigorta kapsamı dışında kalan tutarlar için doğrudan sürücünün cebinden talep ediliyor.

Avukatlar vekalet alıp icra başlatıyor

Yaşanan olaylarda, hasarlı aracın bırakıldığı kaportacı veya yetkili servislere ulaşan avukatların, araç sahipleriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Araç sahiplerinden değer kaybı tazminatı için vekalet alan avukatlar, bu vekaletle birlikte ilamsız icra takibi başlatabiliyor. Bu süreçten bazen araç sahibinin dahi tam olarak haberdar olmadığı ifade ediliyor.

Süreç nasıl işliyor?

Kazaya kusuru olmayan taraf, aracında oluşan değer kaybının sigorta şirketi tarafından karşılanacağı bilgisiyle vekalet vermeye ikna ediliyor. Avukatlar, önce sigorta şirketine başvuruyor; sigorta kapsamı dışında kalan kira bedeli ve ek zararlar için ise kazada kusurlu tarafa yönelik icra yoluna gidiyor.

İlamsız icra takibine dikkat

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmadan başlatılabilen bir takip yöntemi olarak biliniyor. Trafik kazalarından doğan alacaklar için de bu yöntem kullanılabiliyor. Evrak sunma zorunluluğu bulunmadığı için, sürücüler çoğu zaman kapılarına icra geldiğinde durumdan haberdar oluyor.
