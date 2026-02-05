https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ara-transferin-bitimine-saatler-kala-super-lig-takimlari-kimler-imza-atti-kimler-ayrildi-1103275566.html

Ara transferin bitimine saatler kala Süper Lig takımları: Kimler imza attı? Kimler ayrıldı?

Süper Lig'de şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, ara transfer sezonunun kapanmasına saatler kala atılan imzaları ve olumsuz sonuçlanan... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, kulüplerin yeni takviyelerini tescil ettirmek için sadece bir günü kaldı. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı. Süper Lig'de transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü saat 23:59'da tamamlanacak.Avrupa'da ara transfer dönemi, ligleri dikkat çeken ülkelerde 2 Şubat'ta sona ererken bazı ülkelerde 27 Mart'ta kadar uzuyor:Kante'de mutlu sonDikkat çeken transferler arasında N'Golo Kante yer aldı. Transferi çıkmaza giren Kante için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Fenerbahçe, daha önce transferini duyurduğu Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle resmi sözleşmeyi imzaladı. Ayrıca 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'de yer aldı.Öte yandan Fenerbahçe, Faslı santrfor Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olduğunu duyurdu.Güney Koreli santrfor Beşiktaş'taBeşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Güney Koreli santrfor için siyah-beyazlıların kasasından 14 milyon Euro çıktı.Güney Koreli futbolcu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varıldığı da bildirildi. Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta 10 gol kaydetti. 1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde daha önce Yasin Özcan, Asslani ve Olaitan'ı renklerine bağlamıştı. Junior Olaitan, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlarla buluşmak için de sabırsız olduğunu belirtti.Galatasaray'dan NhagaGalatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı 6,5 milyon avroya renklerine bağladı. Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.Galatasaray, 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalarken oyuncuya bu sezon 375 bin, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin, 2028-2029'da 800 bin ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin avro ödeme yapılacağı aktarıldı. Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı. Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig takımlarında diğer transferler ve ayrılıklar

