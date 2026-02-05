Ara transferin bitimine saatler kala Süper Lig takımları: Kimler imza attı? Kimler ayrıldı?
Süper Lig'de şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, ara transfer sezonunun kapanmasına saatler kala atılan imzaları ve olumsuz sonuçlanan transferleri açıklamaya devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, kulüplerin yeni takviyelerini tescil ettirmek için sadece bir günü kaldı. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı.
Süper Lig'de transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü saat 23:59'da tamamlanacak.
Avrupa'da ara transfer dönemi, ligleri dikkat çeken ülkelerde 2 Şubat'ta sona ererken bazı ülkelerde 27 Mart'ta kadar uzuyor:
Almanya: 1 Ocak – 2 Şubat
İngiltere: 1 Ocak – 2 Şubat
Fransa: 1 Ocak – 2 Şubat
İspanya: 2 Ocak – 2 Şubat
İtalya: 2 Ocak – 2 Şubat
Hollanda: 2 Ocak – 2 Şubat
Portekiz: 2 Ocak – 3 Şubat
Belçika: 6 Ocak – 2 Şubat
Avusturya: 1 Ocak – 6 Şubat
İsviçre: 15 Ocak – 16 Şubat
Çekya: 16 Ocak – 12 Şubat
Macaristan: 15 Ocak – 14 Şubat
Polonya: 26 Ocak – 25 Şubat
Norveç: 30 Ocak – 27 Mart
Finlandiya: 5 Şubat – 1 Nisan
Brezilya: 5 Ocak – 3 Mart
Arjantin: 14 Ocak – 10 Mart
Kante'de mutlu son
Dikkat çeken transferler arasında N'Golo Kante yer aldı. Transferi çıkmaza giren Kante için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Fenerbahçe, daha önce transferini duyurduğu Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle resmi sözleşmeyi imzaladı.
Ayrıca 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'de yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçe, Faslı santrfor Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olduğunu duyurdu.
Güney Koreli santrfor Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Güney Koreli santrfor için siyah-beyazlıların kasasından 14 milyon Euro çıktı.
Güney Koreli futbolcu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varıldığı da bildirildi. Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta 10 gol kaydetti. 1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.
Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde daha önce Yasin Özcan, Asslani ve Olaitan'ı renklerine bağlamıştı. Junior Olaitan, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlarla buluşmak için de sabırsız olduğunu belirtti.
Galatasaray'dan Nhaga
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı 6,5 milyon avroya renklerine bağladı. Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.
Galatasaray, 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalarken oyuncuya bu sezon 375 bin, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin, 2028-2029'da 800 bin ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin avro ödeme yapılacağı aktarıldı. Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı. Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti.
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig takımlarında diğer transferler ve ayrılıklar
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, PAOK forması giyen Rus santrfor Fedor Chalov'u renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcu Abdou Khadre Sy’yi kadrosuna kattı. Eyüpspor, Senegalli futbolcu Ismaila Manga'yı ve Senegalli futbolcu Diabel Ndoye'yi kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, Parma forması giyen Adrian Benedyczak ve Galatasaray'da oynayan Eyüp Aydın'la sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, stoper oyuncusu Hakan Çinemre'yi kadrosuna kattı.
Gençlerbirliği'nin Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiralık gönderdiği Adama Traore, kırmızı-siyahlı ekibe geri döndü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yeniden transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, defans oyuncusu Sinan Özen'i kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı İsveçli hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka'yı CD Tondela'ya kiraladı.
Kayserispor, futbolcuları Aaron Opoku'nun, Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.
Corendon Alanyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, futbolculardan Jure Balkovec'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia Lefkoşa takımına transfer edildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, RAMS Başakşehir'den Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Mert Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo'yu 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi transfer etti.
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Cihan Çanak'ın sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, forvet Jonathan Okoronkwo'yı renklerine bağladı. İmza törenine Kulüp Başkanı Burak Özçoban (sağda) katıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe, İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu.