İngiltere Kralı'nın adı Epstein belgelerinde geçen kardeşi, kraliyet konutundan taşındı

04.02.2026

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein'le bağlantısının ortaya çıkmasının ardından son adım olarak kraliyet konutundan ayrıldı. Epstein belgelerinde adının geçmesi nedeniyle tüm ünvanlarından vazgeçen Andrew'un Windsor Kalesi’ndeki Royal Lodge malikanesinden taşındığı bildirildi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yıllardır şahsi konutu olarak kullandığı Royal Lodge’dan ayrılan Mountbatten-Windsor, geçici olarak Sandringham Sarayı’nda bulunan bir eve yerleşti. Andrew’un kısa süre sonra buradan da taşınarak, halen tadilatı süren Marsh Farm adlı çiftlik evine geçeceği aktarıldı.Sandringham Sarayı’nın Kral Charles’ın şahsi mülkü olduğu, Andrew’un kalacağı çiftlik evinin masraflarının da kral tarafından karşılanacağı belirtildi.Ünvanlarını kaybetmiştiPrens Andrew’un, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde yer almıştı.Epstein mağdurlarından Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Andrew’le ilişkiye girdiğini iddia etmiş, Andrew ise suçlamaları reddetmişti. Ancak kamuoyunda oluşan baskı nedeniyle York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmiş, daha sonra Kral Charles tarafından “Prens” ünvanı da geri alınmıştı.Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein’le arkadaşlığının ortaya çıkması kamuoyunda tepki çekmişti. Ferguson’un onursal başkanı olduğu birçok vakıf, ilişkilerini sonlandırmış, adını taşıyan Sarah Vakfı ise faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.'Royal Lodge' tartışması parlamentoya taşınmıştıAndrew’un 2003 yılından bu yana Royal Lodge’da düşük bir kira bedeliyle yaşaması ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterlin karşılığında alması da tepkilere neden olmuştu. Kraliyet harcamalarının vergilerle karşılanması eleştirileri sonrası konu parlamentoda gündeme gelmişti.Liberal Demokratlar lideri Ed Davey’in Kraliyet mülklerinin denetlenmesi çağrısına Başbakan Keir Starmer, kapsamlı bir incelemeyi desteklediğini açıklamıştı.

