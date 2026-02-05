https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-silah-kontrolu-dernegi-abdnin-nukleer-silah-politikasi-uclu-silahlanma-yarisini-tetikleyebilir-1103273230.html

ABD Silah Kontrolü Derneği: ABD’nin nükleer silah politikası üçlü silahlanma yarışını tetikleyebilir

ABD Silah Kontrolü Derneği Direktörü Daryl Kimball, Washington’un nükleer silahlar konusundaki mevcut politikasının, küresel güvenlik risklerini artırabileceği... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD merkezli Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Trump yönetiminin diplomasiden vazgeçip nükleer cephaneliği artırması halinde, Rusya ve Çin’in de karşılık vereceğini ve ‘yıllarca sürebilecek tehlikeli bir üçlü nükleer silahlanma yarışının’ başlayabileceği uyarısında bulundu.Kimball, bunun yerine daha “güvenli ve rasyonel” bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, stratejik nükleer cephaneliklerine yönelik karşılıklı sınırlamaları sürdürme taahhüdü vermesinin ve nükleer silahların daha fazla azaltılmasına yönelik ikili müzakereleri yeniden başlatmasının en doğru yol olacağını belirtti.Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin halen “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.

