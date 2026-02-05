Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-silah-kontrolu-dernegi-abdnin-nukleer-silah-politikasi-uclu-silahlanma-yarisini-tetikleyebilir-1103273230.html
ABD Silah Kontrolü Derneği: ABD’nin nükleer silah politikası üçlü silahlanma yarışını tetikleyebilir
ABD Silah Kontrolü Derneği: ABD’nin nükleer silah politikası üçlü silahlanma yarışını tetikleyebilir
Sputnik Türkiye
ABD Silah Kontrolü Derneği Direktörü Daryl Kimball, Washington’un nükleer silahlar konusundaki mevcut politikasının, küresel güvenlik risklerini artırabileceği... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T01:14+0300
2026-02-05T01:14+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
washington
silah kontrolü
nükleer cephanelik
yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)
çin
silahlanma yarışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102284/15/1022841519_0:72:1025:648_1920x0_80_0_0_f8752303d310bd4c427fd5f85a19b185.jpg
ABD merkezli Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Trump yönetiminin diplomasiden vazgeçip nükleer cephaneliği artırması halinde, Rusya ve Çin’in de karşılık vereceğini ve ‘yıllarca sürebilecek tehlikeli bir üçlü nükleer silahlanma yarışının’ başlayabileceği uyarısında bulundu.Kimball, bunun yerine daha “güvenli ve rasyonel” bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, stratejik nükleer cephaneliklerine yönelik karşılıklı sınırlamaları sürdürme taahhüdü vermesinin ve nükleer silahların daha fazla azaltılmasına yönelik ikili müzakereleri yeniden başlatmasının en doğru yol olacağını belirtti.Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin halen “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-disisleri-abd-putinin-yeni-start-onerisine-yanit-vermedi-1103271037.html
rusya
washington
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102284/15/1022841519_32:0:991:719_1920x0_80_0_0_08f447b52c40213a86f5822bf3a72028.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, rusya, washington, silah kontrolü, nükleer cephanelik, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), çin, silahlanma yarışı, kremlin
abd, donald trump, rusya, washington, silah kontrolü, nükleer cephanelik, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), çin, silahlanma yarışı, kremlin

ABD Silah Kontrolü Derneği: ABD’nin nükleer silah politikası üçlü silahlanma yarışını tetikleyebilir

01:14 05.02.2026
© FlickrABD - bayrak
ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© Flickr
Abone ol
ABD Silah Kontrolü Derneği Direktörü Daryl Kimball, Washington’un nükleer silahlar konusundaki mevcut politikasının, küresel güvenlik risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.
ABD merkezli Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Trump yönetiminin diplomasiden vazgeçip nükleer cephaneliği artırması halinde, Rusya ve Çin’in de karşılık vereceğini ve ‘yıllarca sürebilecek tehlikeli bir üçlü nükleer silahlanma yarışının’ başlayabileceği uyarısında bulundu.
Trump yönetimi Rusya ile nükleer silah kontrolü diplomasisini engellemeye devam eder ve ABD'nin stratejik cephaneliğindeki nükleer silah sayısını artırmaya karar verirse, bu durum Rusya'yı aynı yolu izlemeye ve Çin'i de ABD'ye karşı misilleme yapabilme yeteneğini korumak için stratejik silahlanmasını hızlandırmaya teşvik edecektir. Böyle bir senaryo, yıllara yayılabilecek tehlikeli bir üçlü silahlanma yarışına zemin hazırlar.
Kimball, bunun yerine daha “güvenli ve rasyonel” bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, stratejik nükleer cephaneliklerine yönelik karşılıklı sınırlamaları sürdürme taahhüdü vermesinin ve nükleer silahların daha fazla azaltılmasına yönelik ikili müzakereleri yeniden başlatmasının en doğru yol olacağını belirtti.
Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin halen “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.
Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: ABD, Putin’in Yeni START önerisine yanıt vermedi
Dün, 22:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала