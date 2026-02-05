https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-silah-kontrolu-dernegi-abdnin-nukleer-silah-politikasi-uclu-silahlanma-yarisini-tetikleyebilir-1103273230.html
ABD Silah Kontrolü Derneği: ABD’nin nükleer silah politikası üçlü silahlanma yarışını tetikleyebilir
Sputnik Türkiye
ABD Silah Kontrolü Derneği Direktörü Daryl Kimball, Washington’un nükleer silahlar konusundaki mevcut politikasının, küresel güvenlik risklerini artırabileceği... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T01:14+0300
2026-02-05T01:14+0300
2026-02-05T01:14+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
washington
silah kontrolü
nükleer cephanelik
yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)
çin
silahlanma yarışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102284/15/1022841519_0:72:1025:648_1920x0_80_0_0_f8752303d310bd4c427fd5f85a19b185.jpg
ABD merkezli Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Trump yönetiminin diplomasiden vazgeçip nükleer cephaneliği artırması halinde, Rusya ve Çin’in de karşılık vereceğini ve ‘yıllarca sürebilecek tehlikeli bir üçlü nükleer silahlanma yarışının’ başlayabileceği uyarısında bulundu.Kimball, bunun yerine daha “güvenli ve rasyonel” bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, stratejik nükleer cephaneliklerine yönelik karşılıklı sınırlamaları sürdürme taahhüdü vermesinin ve nükleer silahların daha fazla azaltılmasına yönelik ikili müzakereleri yeniden başlatmasının en doğru yol olacağını belirtti.Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin halen “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-disisleri-abd-putinin-yeni-start-onerisine-yanit-vermedi-1103271037.html
rusya
washington
çin
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102284/15/1022841519_32:0:991:719_1920x0_80_0_0_08f447b52c40213a86f5822bf3a72028.jpg
abd, donald trump, rusya, washington, silah kontrolü, nükleer cephanelik, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), çin, silahlanma yarışı, kremlin
ABD merkezli Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Trump yönetiminin diplomasiden vazgeçip nükleer cephaneliği artırması halinde, Rusya ve Çin’in de karşılık vereceğini ve ‘yıllarca sürebilecek tehlikeli bir üçlü nükleer silahlanma yarışının’ başlayabileceği uyarısında bulundu.
Trump yönetimi Rusya ile nükleer silah kontrolü diplomasisini engellemeye devam eder ve ABD'nin stratejik cephaneliğindeki nükleer silah sayısını artırmaya karar verirse, bu durum Rusya'yı aynı yolu izlemeye ve Çin'i de ABD'ye karşı misilleme yapabilme yeteneğini korumak için stratejik silahlanmasını hızlandırmaya teşvik edecektir. Böyle bir senaryo, yıllara yayılabilecek tehlikeli bir üçlü silahlanma yarışına zemin hazırlar.
Kimball, bunun yerine daha “güvenli ve rasyonel” bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, stratejik nükleer cephaneliklerine yönelik karşılıklı sınırlamaları sürdürme taahhüdü vermesinin ve nükleer silahların daha fazla azaltılmasına yönelik ikili müzakereleri yeniden başlatmasının en doğru yol olacağını belirtti.
Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin halen “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.
Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.