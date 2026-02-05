https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/kremlin-abu-dabideki-gorusmeler-devam-ediyor-yorum-yapmak-icin-erken-1103287482.html

Kremlin: Abu Dabi’deki görüşmeler devam ediyor, yorum yapmak için erken

Kremlin: Abu Dabi’deki görüşmeler devam ediyor, yorum yapmak için erken

Sputnik Türkiye

Abu Dabi’de düzenlenen Ukrayna müzakerelerinin sonuçlarını değerlendirmek için erken olduğunu belirten Peskov, Yeni START Antlaşması’nın bugün sona eriyor... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T13:19+0300

2026-02-05T13:19+0300

2026-02-05T13:19+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abu dabi

ukrayna

stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)

fransa

emmanuel macron

jeffrey epstein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cded1b0646b556974ac412bfe28fbf.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Kremlin'in Abu Dabi'deki müzakerelerin ilk gününün sonuçları hakkında bilgi alıp almadığı ve müzakerelerin ilerleyişinin nasıl değerlendirildiği sorusunun cevabında, “Görüşmeler bugün de devam ediyor, bu nedenle herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken. Elbette, heyetimiz devlet başkanına derhal bilgi iletiyor” dedi.Yeni START AntlaşmasıGazetecilerin, Kremlin’in Yeni START Antlaşması’nın geleceğini nasıl gördüğü yönündeki bir soru üzerine Kremlin Sözcüsü Peskov, şunu dedi:Macron’un danışmanıPeskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanı Emmanuel Bonn’nun Moskova’yı ziyaret ettiği yönündeki iddiayı da değerlendirdi.Kremlin Sözcüsü, “Elysee Sarayı'nın bu bilgiyi ne doğruladığını ne de yalanladığını da biliyoruz. Dayanışma duygusuyla biz de bunu ne doğrulayacağız ne de yalanlayacağız” ifadesini kullandı.Epstein iddiasıGazeteciler, Batı medyasında çıkan, Jeffrey Epstein’in Rus istihbarat servisleri ile bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları sordu.Peskov, söz konusu iddiayı nasıl değerlendirdikleri sorusu üzerine, “Bunu ciddiye almak mümkün değil. Bu iddiayla ilgili sadece espriler yapmak geliyor içimizden” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-300den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103285247.html

rusya

abu dabi

ukrayna

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, abu dabi, ukrayna, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3), fransa, emmanuel macron, jeffrey epstein