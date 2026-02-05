Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Kremlin: Abu Dabi'deki görüşmeler devam ediyor, yorum yapmak için erken
Kremlin: Abu Dabi’deki görüşmeler devam ediyor, yorum yapmak için erken
Abu Dabi’de düzenlenen Ukrayna müzakerelerinin sonuçlarını değerlendirmek için erken olduğunu belirten Peskov, Yeni START Antlaşması’nın bugün sona eriyor... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Kremlin'in Abu Dabi'deki müzakerelerin ilk gününün sonuçları hakkında bilgi alıp almadığı ve müzakerelerin ilerleyişinin nasıl değerlendirildiği sorusunun cevabında, “Görüşmeler bugün de devam ediyor, bu nedenle herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken. Elbette, heyetimiz devlet başkanına derhal bilgi iletiyor” dedi.Yeni START AntlaşmasıGazetecilerin, Kremlin’in Yeni START Antlaşması’nın geleceğini nasıl gördüğü yönündeki bir soru üzerine Kremlin Sözcüsü Peskov, şunu dedi:Macron’un danışmanıPeskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanı Emmanuel Bonn’nun Moskova’yı ziyaret ettiği yönündeki iddiayı da değerlendirdi.Kremlin Sözcüsü, “Elysee Sarayı'nın bu bilgiyi ne doğruladığını ne de yalanladığını da biliyoruz. Dayanışma duygusuyla biz de bunu ne doğrulayacağız ne de yalanlayacağız” ifadesini kullandı.Epstein iddiasıGazeteciler, Batı medyasında çıkan, Jeffrey Epstein’in Rus istihbarat servisleri ile bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları sordu.Peskov, söz konusu iddiayı nasıl değerlendirdikleri sorusu üzerine, “Bunu ciddiye almak mümkün değil. Bu iddiayla ilgili sadece espriler yapmak geliyor içimizden” diye konuştu.
Kremlin: Abu Dabi’deki görüşmeler devam ediyor, yorum yapmak için erken

13:19 05.02.2026
Abu Dabi’de düzenlenen Ukrayna müzakerelerinin sonuçlarını değerlendirmek için erken olduğunu belirten Peskov, Yeni START Antlaşması’nın bugün sona eriyor olmasını olumsuz karşıladıklarını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Kremlin'in Abu Dabi'deki müzakerelerin ilk gününün sonuçları hakkında bilgi alıp almadığı ve müzakerelerin ilerleyişinin nasıl değerlendirildiği sorusunun cevabında, “Görüşmeler bugün de devam ediyor, bu nedenle herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken. Elbette, heyetimiz devlet başkanına derhal bilgi iletiyor” dedi.

Yeni START Antlaşması

Gazetecilerin, Kremlin’in Yeni START Antlaşması’nın geleceğini nasıl gördüğü yönündeki bir soru üzerine Kremlin Sözcüsü Peskov, şunu dedi:
Sözleşmenin süresi doluyor. Bunu olumsuz karşılıyor ve üzüntümüzü dile getiriyoruz.

Macron’un danışmanı

Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanı Emmanuel Bonn’nun Moskova’yı ziyaret ettiği yönündeki iddiayı da değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü, “Elysee Sarayı'nın bu bilgiyi ne doğruladığını ne de yalanladığını da biliyoruz. Dayanışma duygusuyla biz de bunu ne doğrulayacağız ne de yalanlayacağız” ifadesini kullandı.

Epstein iddiası

Gazeteciler, Batı medyasında çıkan, Jeffrey Epstein’in Rus istihbarat servisleri ile bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları sordu.
Peskov, söz konusu iddiayı nasıl değerlendirdikleri sorusu üzerine, “Bunu ciddiye almak mümkün değil. Bu iddiayla ilgili sadece espriler yapmak geliyor içimizden” diye konuştu.
