ABD ordusu: Rusya ile diyaloğun yeniden tesis edilmesi kararlaştırıldı
ABD ordusu: Rusya ile diyaloğun yeniden tesis edilmesi kararlaştırıldı
ABD Avrupa Komutanlığı, Rusya ile askeri diyaloğun yeniden başlatılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM), Washington ile Moskova’nın Perşembe günü Abu Dabi’de yapılan görüşmelerin ardından, dört yılı aşkın bir aradan sonra üst düzey askeri diyaloğu yeniden tesis etme konusunda anlaştığını açıkladı.USEUCOM, iletişim kanalının yeniden kurulmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Amerikan liderinin damadı Jared Kushner’in Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerde sağladıkları ilerlemeden kaynaklandığını ifade etti.Açıklamada, "Bu kanal, taraflar kalıcı bir barışa ulaşmak üzere çalışmaya devam ettikçe askeri yetkililer üzerinden sürdürülebilir bir askeri iletişim formatı sağlayacak" vurgusu yapıldı.
ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM), Washington ile Moskova’nın Perşembe günü Abu Dabi’de yapılan görüşmelerin ardından, dört yılı aşkın bir aradan sonra üst düzey askeri diyaloğu yeniden tesis etme konusunda anlaştığını açıkladı.
ABD ve Rusya Federasyonu bugün Abu Dabi'de üst düzey askeri diyaloğu yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı.
USEUCOM, iletişim kanalının yeniden kurulmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Amerikan liderinin damadı Jared Kushner’in Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerde sağladıkları ilerlemeden kaynaklandığını ifade etti.
Açıklamada, "Bu kanal, taraflar kalıcı bir barışa ulaşmak üzere çalışmaya devam ettikçe askeri yetkililer üzerinden sürdürülebilir bir askeri iletişim formatı sağlayacak" vurgusu yapıldı.