https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-ordusu-rusya-ile-diyalogun-yeniden-tesis-edilmesi-kararlastirildi-1103295845.html

ABD ordusu: Rusya ile diyaloğun yeniden tesis edilmesi kararlaştırıldı

ABD ordusu: Rusya ile diyaloğun yeniden tesis edilmesi kararlaştırıldı

Sputnik Türkiye

ABD Avrupa Komutanlığı, Rusya ile askeri diyaloğun yeniden başlatılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T17:03+0300

2026-02-05T17:03+0300

2026-02-05T17:03+0300

dünya

abd

abd avrupa komutanlığı

abd avrupa komutanlığı (u.s european command/us eucom)

rusya

diyalog

donald trump

steve witkoff

jared kushner

washington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103295319_0:83:1039:667_1920x0_80_0_0_0ce9a6a4d0cbe3714c2c4a36fc5ec8bc.png

ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM), Washington ile Moskova’nın Perşembe günü Abu Dabi’de yapılan görüşmelerin ardından, dört yılı aşkın bir aradan sonra üst düzey askeri diyaloğu yeniden tesis etme konusunda anlaştığını açıkladı.USEUCOM, iletişim kanalının yeniden kurulmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Amerikan liderinin damadı Jared Kushner’in Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerde sağladıkları ilerlemeden kaynaklandığını ifade etti.Açıklamada, "Bu kanal, taraflar kalıcı bir barışa ulaşmak üzere çalışmaya devam ettikçe askeri yetkililer üzerinden sürdürülebilir bir askeri iletişim formatı sağlayacak" vurgusu yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-rusya-ukrayna-ve-abd-314-mahkumun-takasi-konusunda-anlasti-1103287660.html

abd

rusya

washington

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd avrupa komutanlığı, abd avrupa komutanlığı (u.s european command/us eucom), rusya, diyalog, donald trump, steve witkoff, jared kushner, washington, moskova