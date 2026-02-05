https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-hazine-bakani-bessent-fed-guven-kaybetti-1103273481.html

ABD Hazine Bakanı Bessent: FED güven kaybetti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in (ABD Merkez Bankası) güven kaybettiğini dile getirdi. Yaptığı açıklamada Bessent, kurumun bağımsızlığının ABD halkının duyduğu güvene dayandığını belirterek, ancak enflasyonun kontrolden çıkmasına ve gelirleri 'tahrip etmesine' izin verdiği için Bankanın bu güveni kaybettiğini söyledi.Trump müdahale edecek mi?ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in karar alma sürecine müdahale edip edemeyeceğine yönelik soru üzerine Bessent, başkanın da herkes gibi Fed'in para politikası kararlarına yönelik görüş bildirmeye hakkı olduğunu dile getirdi.Bessent, başkanın politika anlaşmazlığı nedeniyle Fed başkanı veya Yönetim Kurulu üyesini görevden alma konusunda anayasal yetkiye sahip olup olmadığına dair soruya cevaben de "Ben avukat değilim ve bu konuda bir fikrim yok." dedi.'Tarifeler enflasyona neden olmuyor'Bessent, tarifelerin enflasyonu tetiklemediğini öne sürerek, ABD ekonomisinin güçlü bir büyüme sergilediğini, enflasyonun gerilediğini ve tarife kaynaklı enflasyonun 'havlamayan köpek' misali etkisiz kaldığını ifade etti. Finansal sistemin deregülasyon yoluyla daha güvenli, dayanıklı ve akılcı bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini belirten Bessent, bunun koşulsuz bir serbestleşme anlamına gelmediğini, küçük işletmelere, tüketicilere ve konut sahibi olmak isteyenlere somut fayda sağlayacak bir düzenleme anlayışı olması gerektiğini vurguladı.

