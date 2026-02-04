https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/yeni-zelandada-62-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1103253096.html
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntıda can kaybı... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T14:12+0300
2026-02-04T14:12+0300
2026-02-04T14:12+0300
son depremler
abd
yeni zelanda
deprem
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Alman Jeolojik Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Merkezin açıklamasına göre, depremin kaynağı yaklaşık 10 kilometre derinlikte bulunuyor. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmezken tsunami tehdidi henüz netleşmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/avrupalilarin-yarisindan-fazlasi-dunyanin-gelecegine-kotumser-bakiyor-1103252184.html
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, yeni zelanda, deprem, deprem, deprem son dakika
abd, yeni zelanda, deprem, deprem, deprem son dakika
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntıda can kaybı bildirilmezken, olası tsunami tehdidine ilişkin incelemeler sürüyor.
Alman Jeolojik Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Merkezin açıklamasına göre, depremin kaynağı yaklaşık 10 kilometre derinlikte bulunuyor. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmezken tsunami tehdidi henüz netleşmedi.