Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntıda can kaybı...
Alman Jeolojik Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Merkezin açıklamasına göre, depremin kaynağı yaklaşık 10 kilometre derinlikte bulunuyor. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmezken tsunami tehdidi henüz netleşmedi.
yeni zelanda
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

14:12 04.02.2026
Deprem
Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntıda can kaybı bildirilmezken, olası tsunami tehdidine ilişkin incelemeler sürüyor.
Alman Jeolojik Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Merkezin açıklamasına göre, depremin kaynağı yaklaşık 10 kilometre derinlikte bulunuyor. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmezken tsunami tehdidi henüz netleşmedi.
