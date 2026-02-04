https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/yeni-zelandada-62-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1103253096.html

Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntıda can kaybı... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Alman Jeolojik Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Merkezin açıklamasına göre, depremin kaynağı yaklaşık 10 kilometre derinlikte bulunuyor. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmezken tsunami tehdidi henüz netleşmedi.

