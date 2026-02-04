https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/avrupalilarin-yarisindan-fazlasi-dunyanin-gelecegine-kotumser-bakiyor-1103252184.html

Avrupalıların yarısından fazlası dünyanın geleceğine kötümser bakıyor

Avrupalıların yarısından fazlası dünyanın geleceğine kötümser bakıyor

Sputnik Türkiye

Avrupalıların yüzde 52'si dünyanın geleceğine kötümser bakarken kötümserliğin en yaygın olduğu ülkeler arasında Hollanda, Fransa, İsveç ve Lüksemburg bulunuyor.

2026-02-04T13:22+0300

2026-02-04T13:22+0300

2026-02-04T13:22+0300

dünya

avrupa

anket

ab

fransa

lüksemburg

çekya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102730327_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4c17a56f1e7094d61b9fdbe5ea61181.jpg

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli olarak yaptırılan Eurobarometer anketinde bu kez halka dünya, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği ve en çok endişelendikleri konular hakkında sorular yöneltildi.Açıklanan anket sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 52'si dünyanın geleceğine kötümser bakarken bu konudaki kötümserliğin en yaygın olduğu ülkeler arasında yüzde 72'yle Hollanda, yüzde 69'la İsveç, yüzde 68'le Fransa ve Lüksemburg yer alıyor.İyimserlikte yüzde 9 düşüşAyrıca, mayıs 2025'te yapılan ankete kıyasla Avrupalılar arasında AB'nin geleceğine yönelik iyimser yaklaşımının yüzde 9 düşüş yaşaması, kötümser bakışta ise yüzde 8 artış yaşanması göze çarpıyor.En çok endişelenilen konularAvrupalıların endişelendiği konular arasında güvenlik, kontrolsüz göç ve dezenformasyon bulunuyor.Güvenlik bağlamında, AB vatandaşlarının yüzde 90'ı yakın çevredeki çatışma ve savaşlar, yüzde 88'i terörizm, yüzde 86'sı siber saldırılar ve yüzde 82'si de AB üyesi olmayan ülkelerin Birlik toprakları ve yakınındaki dron faaliyetleri nedeniyle endişelerini dile getirdi.Vatandaşlar ayrıca, AB'nin enerji ve savunma alanlarında Birlik üyesi olmayan ülkelere bağımlı olmasından endişeleniyor.Katılımcıların yüzde 85'i de kontrolsüz göç nedeniyle endişeli olduğunu belirtiyor.Dijital alanda da Avrupalıların yüzde 88'i dezenformasyon ve verilerin korunması, yüzde 87'si nefret söylemleri ve yapay zekayla üretilen yanıltıcı içerikler nedeniyle kaygılı olduklarını ifade ediyor.Yunanistan'da üyeliğe olumlu bakış düşükAvrupalıların yüzde 62'si AB üyeliğinin ülkeleri için iyi olduğunu düşünürken üyeliğe olumlu bakışın en düşük olduğu ülkeler arasında Yunanistan, Çekya ve Bulgaristan yer alıyor.Yunanistan ayrıca, yüzde 40'la desteğin en düşük olduğu ülke olarak dikkati çekiyor.AB üyeleri arasında sadece Fransa, GKRY ve Yunanistan'da vatandaşlar, ülkelerinin geleceğine kötümser bakıyor.Fransızların yüzde 62'si, Yunanların yüzde 56'sı ve Rumların da yüzde 50'sinin bu yönde görüş belirtmesi de öne çıkan sonuçlardan.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kremlin-rusya-avrupa-diyalog-kanallarina-ihtiyac-oldugu-fikrine-katiliyoruz-1103203135.html

fransa

lüksemburg

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, anket, geleceğe güvensiz bakmak, güvenlik sorunları, ab, avrupa birliği, haberler, dünya haberleri, avrupa haberleri