Viral videonun arka planını anlattı: İşte milyonların izlediği Boncuk’un hikâyesi
Malatya’da, 6 Şubat depremleri sonrası kurulan konteyner kentte sahiplendirilen Boncuk isimli köpek, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle milyonların... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
Malatya’da, 6 Şubat depremleri sonrası kurulan konteyner kentte sahiplendirilen Boncuk isimli köpek, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle milyonların sevgilisi haline geldi. Fatma Arat’ın 21 metrekarelik konteynerde yaşamını paylaştığı Boncuk, deprem sonrası sokak hayvanları için umut oldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da kurulan konteyner kentlerde yaşam sürerken, yürek ısıtan bir hikâye ortaya çıktı. Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy Konteyner Kent’te yaşayan Fatma Arat, sahiplendiği Boncuk isimli köpekle zor günlerde güçlü bir bağ kurdu.
Kısa sürede konteyner kentin maskotu oldu
21 metrekarelik konteyner yaşam alanını Boncuk ile paylaşan Arat’ın paylaştığı videolar, kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı. Boncuk, sevimli halleriyle yalnızca konteyner kentin değil, Türkiye’nin dört bir yanından hayvanseverlerin ilgisini çekerek adeta konteyner kentin maskotu haline geldi.
Boncuk’un hikâyesi yağmur altında başladı
Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan ve sokak hayvanlarına daha fazla katkı sunabilmek için veteriner teknikerliği eğitimi de alan Fatma Arat, Boncuk’un hikâyesinin yağmur altında başladığını anlattı. Arat, Boncuk’un sahibinin kısa süreliğine şehir dışında olduğu sırada doğum sancılarının başladığını belirtti.
Zor bir doğum, güçlü bir bağ
Doğum sırasında yağmur altında kalan Boncuk’un zor anlar yaşadığını ifade eden Arat, annesinin duruma kayıtsız kalmayarak köpeği konteynere aldığını söyledi.
Doğum sırasında iki yavrusunu kaybeden Boncuk’un o günden sonra ailelerinin bir parçası olduğunu vurgulayan Arat, bu hikâyenin deprem sonrası yalnızca insanlar için değil, sokak hayvanları için de bir umut olduğunu dile getirdi.