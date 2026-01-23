https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/hanimisi-benim-gottisim-diye-taninmisti-boncukun-eski-sahibi-once-tehdit-etti-sonra-vazgecti-1102990291.html

'Hanimişi benim gottişim' diye tanınmıştı: Boncuk'un eski sahibi önce tehdit etti sonra vazgeçti

'Hanimişi benim gottişim' diye tanınmıştı: Boncuk'un eski sahibi önce tehdit etti sonra vazgeçti

Sputnik Türkiye

Malatya'da deprem sonrası sahiplendiği Boncuk isimli köpeğini sevdiği anlara ait görüntülerle Türkiye'nin kalbini ısıtan Fatma Arat, sosyal medyadan köpeğin... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T16:56+0300

2026-01-23T16:56+0300

2026-01-23T16:56+0300

yaşam

malatya

deprem

köpek

fatma arat ve boncuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102822462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f55de94b63d7113df60ad0bf1180c0ca.jpg

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Malatya'daki evleri yıkılan Fatma Arat'ın köpeği Boncuk'u 'Hanimişi benim guttişim' sözleriyle sevdiği video 30 milyondan fazla izlenmişti. Bu video ile çok sevilen Arat ve köpeğinin görüntüleri Türkiye'nin kalbini ısıtırken Arat, sosyal medyasından Boncuk'un eski sahibinin kendilerini tehdit ettiğini söylemiş ve yardım istemişti. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrasında Boncuk'un sahibi Arat yeni bir açıklama yaparak "Eski sahibi annemin emeklerini ve senelerdir baktığını kabul etti, Boncuk onun da rızasıyla :) annemindir" diyerek sevincini paylaştı. 'Hanimişi benim guttuşim' sözleri viral olduSamandağ Konteyner Kent'te kalan Fatma Arat burada sahiplendiği köpeğe “Boncuk” adını verdi. Genç kadının Boncuk'la birlikte çektiği video ve "Hanimişi benim guttişim" sözleriyle sevdiği anlar izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Video 30 milyondan fazla izlenirken, Fatma Arat köpeğin eski sahibi olduğunu öne süren bir kişi tarafından tehdit edildiklerini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Arat, söz konusu kişinin kendileriyle iletişime geçerek Boncuk’u geri istediğini ve ailesini tehdit ettiğini ifade etti.Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Fatma Arat, şu ifadeleri kullandı:Boncuk artık bizim Arat'ın açıklamasından sonra sosyal medyada büyük tepki oluşurken yeni bir açıklama yüreklere su serpti. Arat son paylaşımında sorunun çözüldüğünü belirterek “Eski sahibi annemin emeklerini ve senelerdir baktığını kabul etti, Boncuk onun da rızasıyla :) annemindir. (Çipi zaten bana kayıtlıydı) Bilginize, sizi seviyoruz” diyerek güzel haberi paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/dunya-genc-kizi-ve-dans-eden-boncuku-izliyor-30-milyondan-fazla-izlendi-1102821943.html

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya, deprem, köpek, fatma arat ve boncuk