'Hanimişi benim gottişim' diye tanınmıştı: Boncuk'un eski sahibi önce tehdit etti sonra vazgeçti
© AA / Okan CoşkunDünya genç kızı ve dans eden Boncuk'u izliyor
© AA / Okan Coşkun
Abone ol
Malatya'da deprem sonrası sahiplendiği Boncuk isimli köpeğini sevdiği anlara ait görüntülerle Türkiye'nin kalbini ısıtan Fatma Arat, sosyal medyadan köpeğin eski sahibinin kendilerini önce tehdit ettiğini söylemişti. Arat yeni açıklamasında Boncuk'un eski sahibinin geri adım attığını dile getirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Malatya'daki evleri yıkılan Fatma Arat'ın köpeği Boncuk'u 'Hanimişi benim guttişim' sözleriyle sevdiği video 30 milyondan fazla izlenmişti. Bu video ile çok sevilen Arat ve köpeğinin görüntüleri Türkiye'nin kalbini ısıtırken Arat, sosyal medyasından Boncuk'un eski sahibinin kendilerini tehdit ettiğini söylemiş ve yardım istemişti. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrasında Boncuk'un sahibi Arat yeni bir açıklama yaparak "Eski sahibi annemin emeklerini ve senelerdir baktığını kabul etti, Boncuk onun da rızasıyla :) annemindir" diyerek sevincini paylaştı.
© AA / Okan CoşkunDünya genç kızı ve dans eden Boncuk'u izliyor
Dünya genç kızı ve dans eden Boncuk'u izliyor
© AA / Okan Coşkun
'Hanimişi benim guttuşim' sözleri viral oldu
Samandağ Konteyner Kent'te kalan Fatma Arat burada sahiplendiği köpeğe “Boncuk” adını verdi. Genç kadının Boncuk'la birlikte çektiği video ve "Hanimişi benim guttişim" sözleriyle sevdiği anlar izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Video 30 milyondan fazla izlenirken, Fatma Arat köpeğin eski sahibi olduğunu öne süren bir kişi tarafından tehdit edildiklerini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Arat, söz konusu kişinin kendileriyle iletişime geçerek Boncuk’u geri istediğini ve ailesini tehdit ettiğini ifade etti.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Fatma Arat, şu ifadeleri kullandı:
“Eski sahibi Boncuk’u almak için annemi ve bizi tehdit ediyor. Boncuk’u geçici olarak oradan almak zorunda kaldım maalesef. İyi giden her şeye düşmansınız. Aylardır yokken haberde görünce birden onun köpeği oldu kıymete bindi. Biz onu bulduğumuzda kendisi neredeydi, Boncuk yol ortasında yağmurun altında doğum yaparken 2 yavrusunu kaybetmişti. Aşılarını, kısırlaştırmasını, bakımını, mamasını, kalacak yerini annem yaptı aylarca kendi yoktu bile. Haberlere çıkınca birden sahibi oldu kendisi gelip köpeği isteyip bizi tehdit etti. Çipi benim üzerime kayıtlı artık. Kötü niyetlisiniz çok kötüsünüz. Sırf Boncuk’u kullanmak için uğraşıyorsunuz! Annemin başına bir şey gelirse sorumlusu odur.”
Boncuk artık bizim
Arat'ın açıklamasından sonra sosyal medyada büyük tepki oluşurken yeni bir açıklama yüreklere su serpti. Arat son paylaşımında sorunun çözüldüğünü belirterek “Eski sahibi annemin emeklerini ve senelerdir baktığını kabul etti, Boncuk onun da rızasıyla :) annemindir. (Çipi zaten bana kayıtlıydı) Bilginize, sizi seviyoruz” diyerek güzel haberi paylaştı.