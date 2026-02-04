Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/trump-su-anda-iranla-muzakere-ediyoruz-ve-neler-olacagini-gorecegiz-1103242363.html
Trump: Şu anda İran'la müzakere ediyoruz ve neler olacağını göreceğiz
Trump: Şu anda İran'la müzakere ediyoruz ve neler olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin şu anda İran ile müzakere ettiğini söyledi. Ayrıca Trump, geçici bütçeyi imzalayarak hükümetin kapanmasını sonlandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Konuşmasında Trump, ABD'nin şu anda İran ile müzakere ettiğini söyledi:Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.Geçici bütçe imzalandıTrump, ABD hükümetinin finansmanına ilişkin yasayı imzaladı. Bu da kısmi hükümet kapanmasının sona ermesi anlamına geliyor.
Trump: Şu anda İran'la müzakere ediyoruz ve neler olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin şu anda İran ile müzakere ettiğini söyledi. Ayrıca Trump, geçici bütçeyi imzalayarak hükümetin kapanmasını sonlandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Konuşmasında Trump, ABD'nin şu anda İran ile müzakere ettiğini söyledi:
İran'la bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda İran'la müzakere ediyoruz.
Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Geçici bütçe imzalandı

Trump, ABD hükümetinin finansmanına ilişkin yasayı imzaladı. Bu da kısmi hükümet kapanmasının sona ermesi anlamına geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
ABD'de hükümet kapanmıştı: Bütçe Trump'a yollandı
Dün, 23:06
