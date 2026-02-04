https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/trump-su-anda-iranla-muzakere-ediyoruz-ve-neler-olacagini-gorecegiz-1103242363.html

Trump: Şu anda İran'la müzakere ediyoruz ve neler olacağını göreceğiz

Trump: Şu anda İran'la müzakere ediyoruz ve neler olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin şu anda İran ile müzakere ettiğini söyledi. Ayrıca Trump, geçici bütçeyi imzalayarak hükümetin kapanmasını sonlandırdı. 04.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Konuşmasında Trump, ABD'nin şu anda İran ile müzakere ettiğini söyledi:Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.Geçici bütçe imzalandıTrump, ABD hükümetinin finansmanına ilişkin yasayı imzaladı. Bu da kısmi hükümet kapanmasının sona ermesi anlamına geliyor.

