https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/abdde-hukumet-kapanmisti-butce-trumpa-yollandi-1103240492.html

ABD'de hükümet kapanmıştı: Bütçe Trump'a yollandı

ABD'de hükümet kapanmıştı: Bütçe Trump'a yollandı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, kısmi hükümet kapanmasını sona erdirmek amacıyla hükümet harcama tasarısını kabul ederek düzenlemeyi Trump’ın onayına sundu. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T23:06+0300

2026-02-03T23:06+0300

2026-02-03T23:06+0300

dünya

abd

donald trump

temsilciler meclisi

pentagon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897460_0:155:2985:1834_1920x0_80_0_0_fe4c0e0606eaf44a5acecaf0a63c9c89.jpg

ABD Temsilciler Meclisi kısmi hükümet kapanmasını durdurmak için hükümet harcama tasarısını kabul etti.Yasama organı, 217'ye karşı 214 oyla bütçe tasarısını onaylayarak, imzalanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderdi.Cumartesi günü başlayan hükümet kapanması, Trump yönetiminin özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik politikalarına ilişkin şiddetli tartışmalar nedeniyle federal hükümetin büyük bir bölümünü ve federal iş gücünün yaklaşık yüzde 45'ini belirsizlik içinde bıraktı. Bu durum, Pentagon, Hazine ve Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, İç Güvenlik, Çalışma, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Konut ve Kentsel Kalkınma gibi kurumları etkiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/abdde-federal-hukumet-kismi-olarak-kapandi-1103163261.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, temsilciler meclisi, pentagon