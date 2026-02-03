Türkiye
ABD'de hükümet kapanmıştı: Bütçe Trump'a yollandı
ABD'de hükümet kapanmıştı: Bütçe Trump'a yollandı
ABD Temsilciler Meclisi, kısmi hükümet kapanmasını sona erdirmek amacıyla hükümet harcama tasarısını kabul ederek düzenlemeyi Trump’ın onayına sundu. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi kısmi hükümet kapanmasını durdurmak için hükümet harcama tasarısını kabul etti.Yasama organı, 217'ye karşı 214 oyla bütçe tasarısını onaylayarak, imzalanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderdi.Cumartesi günü başlayan hükümet kapanması, Trump yönetiminin özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik politikalarına ilişkin şiddetli tartışmalar nedeniyle federal hükümetin büyük bir bölümünü ve federal iş gücünün yaklaşık yüzde 45'ini belirsizlik içinde bıraktı. Bu durum, Pentagon, Hazine ve Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, İç Güvenlik, Çalışma, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Konut ve Kentsel Kalkınma gibi kurumları etkiledi.
23:06 03.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Temsilciler Meclisi, kısmi hükümet kapanmasını sona erdirmek amacıyla hükümet harcama tasarısını kabul ederek düzenlemeyi Trump’ın onayına sundu.
ABD Temsilciler Meclisi kısmi hükümet kapanmasını durdurmak için hükümet harcama tasarısını kabul etti.
Yasama organı, 217'ye karşı 214 oyla bütçe tasarısını onaylayarak, imzalanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderdi.
Cumartesi günü başlayan hükümet kapanması, Trump yönetiminin özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik politikalarına ilişkin şiddetli tartışmalar nedeniyle federal hükümetin büyük bir bölümünü ve federal iş gücünün yaklaşık yüzde 45'ini belirsizlik içinde bıraktı.
Bu durum, Pentagon, Hazine ve Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, İç Güvenlik, Çalışma, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Konut ve Kentsel Kalkınma gibi kurumları etkiledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
DÜNYA
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
31 Ocak, 09:25
