Trump: Putin, Ukrayna’ya yönelik saldırıların durdurulması konusunda verdiği sözü tuttu
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurma taahhüdünü yerine getirdiğini söyledi... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki çatışmalar kapsamında hava saldırılarına ara verme sözünü tuttuğunu söyledi.Trump, Rus liderle görüştüğünü doğruladı, ancak görüşmenin detaylarına ve tam tarihine dair bilgi vermekten kaçındı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurma taahhüdünü yerine getirdiğini söyledi. Trump, Putin’le konuştuğunu doğrularken, görüşmenin tarihi ve içeriğine dair ayrıntı vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki çatışmalar kapsamında hava saldırılarına ara verme sözünü tuttuğunu söyledi.
Putin bu konuda verdiği sözü tuttu. Bu önemliydi, biliyorsunuz, bir hafta. Herhangi bir süreye razı olurduk, çünkü orada hava çok, ama çok soğuk.
Trump, Rus liderle görüştüğünü doğruladı, ancak görüşmenin detaylarına ve tam tarihine dair bilgi vermekten kaçındı.