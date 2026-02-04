Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/trump-putin-ukraynaya-yonelik-saldirilarin-durdurulmasi-konusunda-verdigi-sozu-tuttu-1103242255.html
Trump: Putin, Ukrayna’ya yönelik saldırıların durdurulması konusunda verdiği sözü tuttu
Trump: Putin, Ukrayna’ya yönelik saldırıların durdurulması konusunda verdiği sözü tuttu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurma taahhüdünü yerine getirdiğini söyledi... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T01:39+0300
2026-02-04T01:39+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
görüşme
ukrayna
hava saldırıları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897437_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_31615f93876a707a7d704b375c52cdbb.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki çatışmalar kapsamında hava saldırılarına ara verme sözünü tuttuğunu söyledi.Trump, Rus liderle görüştüğünü doğruladı, ancak görüşmenin detaylarına ve tam tarihine dair bilgi vermekten kaçındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/beyaz-saray-witkoff-ve-kushner-ukrayna-gorusmeleri-icin-4-subatta-abu-dabiye-gidecek-1103239471.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897437_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_309a9cf8b050932475198de1818427df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, vladimir putin, görüşme, ukrayna, hava saldırıları
donald trump, vladimir putin, görüşme, ukrayna, hava saldırıları

Trump: Putin, Ukrayna’ya yönelik saldırıların durdurulması konusunda verdiği sözü tuttu

01:39 04.02.2026
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurma taahhüdünü yerine getirdiğini söyledi. Trump, Putin’le konuştuğunu doğrularken, görüşmenin tarihi ve içeriğine dair ayrıntı vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki çatışmalar kapsamında hava saldırılarına ara verme sözünü tuttuğunu söyledi.
Putin bu konuda verdiği sözü tuttu. Bu önemliydi, biliyorsunuz, bir hafta. Herhangi bir süreye razı olurduk, çünkü orada hava çok, ama çok soğuk.
Trump, Rus liderle görüştüğünü doğruladı, ancak görüşmenin detaylarına ve tam tarihine dair bilgi vermekten kaçındı.
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
Beyaz Saray: Witkoff ve Kushner, Ukrayna görüşmeleri için 4 Şubat'ta Abu Dabi'ye gidecek
Dün, 22:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала