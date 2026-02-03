Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/beyaz-saray-witkoff-ve-kushner-ukrayna-gorusmeleri-icin-4-subatta-abu-dabiye-gidecek-1103239471.html
Beyaz Saray: Witkoff ve Kushner, Ukrayna görüşmeleri için 4 Şubat'ta Abu Dabi'ye gidecek
Beyaz Saray: Witkoff ve Kushner, Ukrayna görüşmeleri için 4 Şubat'ta Abu Dabi'ye gidecek
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in Ukrayna konulu görüşmelere katılmak üzere Çarşamba günü Abu Dabi’ye... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T22:03+0300
2026-02-03T22:41+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_0:39:737:454_1920x0_80_0_0_18a6c325544692c9dae008b081c5bbe1.png
Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere katılmak üzere 4 Şubat Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gideceklerini söyledi.Levitt, daha önce Abu Dabi’de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin “tarihi bir nitelik taşıdığını” vurguladı. Levitt ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi için aktif çaba göstermeyi sürdürdüğünü belirtti.Daha önce New York Times (NYT) gazetesi, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında geçen hafta sonu Abu Dabi'de yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerin ikinci turunun birkaç gün ertelendiğini duyurmuştu.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de kapalı formatta gerçekleşmişti. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle hafta sonu Miami’de yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/abd-basini-ukrayna-ile-ilgili-ikinci-tur-gorusmeler-birkac-gun-ertelendi-1103185662.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_41:0:697:492_1920x0_80_0_0_d879bee0b160e4dcaac686eff5a277ca.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Beyaz Saray: Witkoff ve Kushner, Ukrayna görüşmeleri için 4 Şubat'ta Abu Dabi'ye gidecek

22:03 03.02.2026 (güncellendi: 22:41 03.02.2026)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisBeyaz Saray binası, Washington CD
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Abone ol
Beyaz Saray, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in Ukrayna konulu görüşmelere katılmak üzere Çarşamba günü Abu Dabi’ye gideceklerini duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere katılmak üzere 4 Şubat Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gideceklerini söyledi.

Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner yarın üçlü görüşmelerin bir sonraki turu için Abu Dabi’de olacak.

Levitt, daha önce Abu Dabi’de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin “tarihi bir nitelik taşıdığını” vurguladı.
Levitt ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi için aktif çaba göstermeyi sürdürdüğünü belirtti.
Bu savaş, önceki başkan Joe Biden’ın zayıflığı ve beceriksizliği nedeniyle başladı ve tam da bu nedenle Başkan Trump, bu savaşı sona erdirmek için diplomasiyi bu kadar kararlılıkla yürütüyor.
Daha önce New York Times (NYT) gazetesi, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında geçen hafta sonu Abu Dabi'de yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerin ikinci turunun birkaç gün ertelendiğini duyurmuştu.
Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de kapalı formatta gerçekleşmişti. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle hafta sonu Miami’de yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtmişti.
Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
DÜNYA
ABD basını: Ukrayna ile ilgili ikinci tur görüşmeler birkaç gün ertelendi
1 Şubat, 18:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала