Beyaz Saray: Witkoff ve Kushner, Ukrayna görüşmeleri için 4 Şubat'ta Abu Dabi'ye gidecek

Beyaz Saray, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in Ukrayna konulu görüşmelere katılmak üzere Çarşamba günü Abu Dabi’ye... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere katılmak üzere 4 Şubat Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gideceklerini söyledi.Levitt, daha önce Abu Dabi’de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin “tarihi bir nitelik taşıdığını” vurguladı. Levitt ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi için aktif çaba göstermeyi sürdürdüğünü belirtti.Daha önce New York Times (NYT) gazetesi, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında geçen hafta sonu Abu Dabi'de yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerin ikinci turunun birkaç gün ertelendiğini duyurmuştu.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de kapalı formatta gerçekleşmişti. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle hafta sonu Miami’de yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtmişti.

