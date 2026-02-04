https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/iranin-yer-ve-format-degisikligi-talebi-reddedildi-1103269887.html
ABD basını Washington'ın, İran'a cuma günü planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmeyeceğini bildirdiğini duyurdu. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
'İran'ın yer ve format değişikliği talebi reddedildi'
21:03 04.02.2026 (güncellendi: 21:11 04.02.2026)
ABD basını Washington'ın, İran'a cuma günü planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmeyeceğini bildirdiğini duyurdu.
Cuma günü yapılması planlanan görüşmeler, ABD'nin İran'ın talebini reddetmesinin ardından çökme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Axios'un ABD'li yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, cuma günü yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri, Washington'un Tahran'ın görüşme yerinin değiştirilmesi talebini reddetmesinin ardından sekteye uğradı.
Axios'un haberinde bir ABD'li yetkilinin şu sözlerine yer verildi:
"Onlara 'ya bu mekan ya da hiçbir şey' dedik ve onlar da 'tamam, o zaman hiçbir şey' dediler."
ABD'li üst düzey yetkili, ABD'nin hızla gerçek bir anlaşmaya varmak istediğini, aksi takdirde "insanların başka seçeneklere bakacağını" sözlerine ekledi.
ABD ve İran'ın cuma günü İstanbul'da görüşmesi beklenirken Tahran görüşmenin Umman'a taşınmasını önermişti.