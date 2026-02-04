https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/trabzonspor-fethiyespor-macinin-ardindan-fatih-tekke--ligin-seyrinde-yerimizi-tayin-edecek-bir-5-1103243849.html

Trabzonspor-Fethiyespor maçının ardından Fatih Tekke: 'Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz'

Trabzonspor-Fethiyespor maçının ardından Fatih Tekke: 'Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u sahasında 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Her maç... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üç golle galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:Kupada yollarına devam ettiklerini dile getiren Tekke, "Ama zor bir sürecimiz var. Özellikle hafta sonundan başlayan. Bu süreçte sakatlarımız da var. Bazı bölgelerde sorunlarımız da var. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Eğer senede bir periyotta tam destek gerekiyorsa bence bu önümüzdeki 5 maçlık periyotta oyuncularıma gösterilmesi gerekiyor. Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz. Dolayısıyla herkesten beklentim Trabzonspor’un faydası için yapılabilecek neyse onu yapmak" şeklinde konuştu.Tekke, Benjamin Bouchouari'nin performansına ilişkin ise "Benjamin bir önceki takımındaki performansından dolayı ve sakatlık riski olduğunu söylediklerinden ve biz bunu kulüp olarak hem İstanbul’da hem burada gerekli sağlık testinden geçirdik. Müzmin bir sakatlığı olmadı ve sahalara döndü ancak performans olarak beklediğimizin altında kaldı. Bunu kendi de söylüyor zaten. 10 üzerinden Benjamin’i tanımlarsak açık söylüyorum 2-3 performans ancak verilebilir diyebilirim" diye konuştu.

