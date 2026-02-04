https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gece-saatlerinde-duyuruldu-ngolo-kante-resmen-fenerbahcede-1103243617.html
Gece saatlerinde duyuruldu: N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de
Gece saatlerinde duyuruldu: N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de
04.02.2026
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.Kante'nin bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Fenerbahçe gece geç saatlerde şu açıklamayı yaptı:
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.
N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.
Kante'nin bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe gece geç saatlerde şu açıklamayı yaptı:
"Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante."