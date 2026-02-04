https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gece-saatlerinde-duyuruldu-ngolo-kante-resmen-fenerbahcede-1103243617.html

Gece saatlerinde duyuruldu: N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de

Gece saatlerinde duyuruldu: N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de

Transferi önce olumsuz olan ancak gece yarısı anlaşma sağlandığı açıklanan N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de. Sarı Lacivertliler, Fransız futbolcu N'Golo... 04.02.2026

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.Kante'nin bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Fenerbahçe gece geç saatlerde şu açıklamayı yaptı:

