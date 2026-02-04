Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gece-saatlerinde-duyuruldu-ngolo-kante-resmen-fenerbahcede-1103243617.html
Gece saatlerinde duyuruldu: N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de
Gece saatlerinde duyuruldu: N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de
Sputnik Türkiye
Transferi önce olumsuz olan ancak gece yarısı anlaşma sağlandığı açıklanan N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de. Sarı Lacivertliler, Fransız futbolcu N'Golo... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T07:15+0300
2026-02-04T07:15+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
kante
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103229319_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_748e94240638b84bc313be66fdf8e58c.jpg
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.Kante'nin bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Fenerbahçe gece geç saatlerde şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/fenerbahceden-resmi-ngolo-kante-aciklamasi-transfer-tamamlanamadi-1103229271.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103229319_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9567cf8c63f183bc51f4cf3008beba04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, kante
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, kante

Gece saatlerinde duyuruldu: N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de

07:15 04.02.2026
© AAN'Golo Kante
N'Golo Kante - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© AA
Abone ol
Transferi önce olumsuz olan ancak gece yarısı anlaşma sağlandığı açıklanan N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de. Sarı Lacivertliler, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.
N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.
Kante'nin bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe gece geç saatlerde şu açıklamayı yaptı:
"Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante."
N'Golo Kante - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
SPOR
Fenerbahçe'den resmi N'Golo Kante açıklaması: 'Transfer tamamlanamadı'
Dün, 14:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала