TBMM’de Dijital Mecralarda Çocuklar Raporu: 22.00–06.00 arası internet sınırlansın

04.02.2026

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler raporu hazırladı. Raporda çocukların korunması için alınacak önlemlerde sıralandı. Rapor, TBMM Başkanlığı’na sunulacak.Önlemler arasında çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin korunması, uyku düzenlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve dijital ortamlarda maruz kalabilecekleri risklerin azaltılması için saat kısıtlaması yer aldı.Bu amaçla 18 yaşın altındaki çocukların kullandığı mobil cihazlar üzerinden sağlanan internet erişiminin, 22.00–06.00 saatleri arasında sınırlandırılması veya yavaşlatılması önerildi. Bu kapsamda, mobil cihaz üreticileri, işletim sistemi sağlayıcıları, mobil elektronik haberleşme işletmecileri ve dijital hizmet sunucularının, yaş doğrulama sistemleri ile entegre şekilde çalışacak teknik altyapıyı oluşturması gerektiği belirtildi.‘Kumar reklamları engellenmeli’Çocuklara kumar ve bahis gibi konularda korunması için komisyonda öneriler yer aldı. Bu kapsamda çocukların dijital ortamlarda korunması amacıyla; çevrim içi oyun platformları ve dijital oyun sağlayıcılarının, çocuklara sunulan oyun içeriklerinde sanal bahis, kumar ve yasaklı madde kullanımına özendirici reklamlara yer vermemeleri gerektiği belirtildi.Oyun içi hediye satın alma, loot box, ödül sandığı, rastgele kazanım ve kumara/sanal bahise özendirici benzeri mekanizmaların çocuklara yönelik sürümlerde yasaklanması istendi.

