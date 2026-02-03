https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ispanya-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-getiriyor-1103229475.html
İspanya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor
İspanya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamaya hazırlandığını açıkladı. Düzenleme kapsamında... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T14:26+0300
2026-02-03T14:26+0300
2026-02-03T14:26+0300
dünya
tiktok
meta
haberler
i̇spanya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
sosyal medya zorbalığı
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062800_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_018edbc33f50ca5390547f2efd886a96.jpg
İspanya hükümeti, çocukların dijital ortamda korunması amacıyla önemli bir düzenleme hazırlığına başladı. Başbakan Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını duyurdu.Sánchez, kararın önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve kapsamlı bir dijital düzenleme paketinin parçası olacağını belirtti.Dubai’de Açıklama YaptıBaşbakan Sánchez, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayacak. Platformlar, etkili yaş doğrulama sistemleri ve gerçek, uygulanabilir engeller kurmak zorunda olacak” dedi.Sánchez, bu adımın çocukların ruhsal ve sosyal gelişimini korumayı amaçladığını vurguladı.Hükümetin hazırladığı düzenleme paketinin, “sağlıklı bir dijital alan” oluşturmayı hedeflediği açıklandı. Yetkililer, büyük teknoloji şirketlerinin olası suistimallerine karşı daha sıkı denetim mekanizmaları kurulacağını bildirdi.Yeni düzenlemeyle birlikte dijital platformların çocuklara yönelik içerik politikaları daha yakından izlenecek.Yöneticilere cezai sorumluluk geliyorSánchez, sosyal medya şirketlerinin yöneticileri için “cezasızlık döneminin sona ereceğini” belirtti. Buna göre, platformlar nefret söylemi ve zararlı içerikleri kaldırmazsa, yöneticiler hakkında cezai işlem başlatılabilecek.Yetkililer, dijital hizmetlerde işlenen ihlallerden şirket yönetimlerinin doğrudan sorumlu tutulacağını kaydetti.Savcılıkla ortak soruşturma mekanizmasıİspanya hükümeti, başta TikTok, Instagram ve yapay zekâ tabanlı uygulamalar olmak üzere sosyal medya platformlarıyla ilgili suç iddialarını savcılıkla iş birliği içinde inceleyecek.Instagram’ın sahibi olan Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetleri de denetim kapsamında olacak.Başbakan Sánchez, düzenlemenin yalnızca çocukları korumayı değil, aynı zamanda ülkenin “dijital egemenliğini” dış baskılara karşı savunmayı amaçladığını söyledi. Hükümetin, yabancı teknoloji şirketlerine karşı daha güçlü bir yasal çerçeve oluşturmayı hedeflediği belirtildi.Uzmanlara göre, bu adım Avrupa’da sosyal medya düzenlemeleri açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ofisine-baskin-yapilmisti-elon-musk-fransada-ifade-vermeye-cagrildi-1103229074.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062800_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff73a518a728b5c1f8e10745ad6eee6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tiktok, meta, haberler, i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, yılsonu2026
tiktok, meta, haberler, i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, yılsonu2026
İspanya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamaya hazırlandığını açıkladı. Düzenleme kapsamında platformlara zorunlu yaş doğrulama sistemi getirilecek, kurallara uymayan yöneticilere cezai yaptırım uygulanacak.
İspanya hükümeti, çocukların dijital ortamda korunması amacıyla önemli bir düzenleme hazırlığına başladı. Başbakan Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını duyurdu.
Sánchez, kararın önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve kapsamlı bir dijital düzenleme paketinin parçası olacağını belirtti.
Başbakan Sánchez, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayacak. Platformlar, etkili yaş doğrulama sistemleri ve gerçek, uygulanabilir engeller kurmak zorunda olacak” dedi.
Sánchez, bu adımın çocukların ruhsal ve sosyal gelişimini korumayı amaçladığını vurguladı.
Hükümetin hazırladığı düzenleme paketinin, “sağlıklı bir dijital alan” oluşturmayı hedeflediği açıklandı. Yetkililer, büyük teknoloji şirketlerinin olası suistimallerine karşı daha sıkı denetim mekanizmaları kurulacağını bildirdi.
Yeni düzenlemeyle birlikte dijital platformların çocuklara yönelik içerik politikaları daha yakından izlenecek.
Yöneticilere cezai sorumluluk geliyor
Sánchez, sosyal medya şirketlerinin yöneticileri için “cezasızlık döneminin sona ereceğini” belirtti. Buna göre, platformlar nefret söylemi ve zararlı içerikleri kaldırmazsa, yöneticiler hakkında cezai işlem başlatılabilecek.
Yetkililer, dijital hizmetlerde işlenen ihlallerden şirket yönetimlerinin doğrudan sorumlu tutulacağını kaydetti.
Savcılıkla ortak soruşturma mekanizması
İspanya hükümeti, başta TikTok, Instagram ve yapay zekâ tabanlı uygulamalar olmak üzere sosyal medya platformlarıyla ilgili suç iddialarını savcılıkla iş birliği içinde inceleyecek.
Instagram’ın sahibi olan Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetleri de denetim kapsamında olacak.
Başbakan Sánchez, düzenlemenin yalnızca çocukları korumayı değil, aynı zamanda ülkenin “dijital egemenliğini” dış baskılara karşı savunmayı amaçladığını söyledi. Hükümetin, yabancı teknoloji şirketlerine karşı daha güçlü bir yasal çerçeve oluşturmayı hedeflediği belirtildi.
Uzmanlara göre, bu adım Avrupa’da sosyal medya düzenlemeleri açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.