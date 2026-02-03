https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ispanya-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-getiriyor-1103229475.html

İspanya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor

İspanya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor

03.02.2026

İspanya hükümeti, çocukların dijital ortamda korunması amacıyla önemli bir düzenleme hazırlığına başladı. Başbakan Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını duyurdu.Sánchez, kararın önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve kapsamlı bir dijital düzenleme paketinin parçası olacağını belirtti.Dubai’de Açıklama YaptıBaşbakan Sánchez, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayacak. Platformlar, etkili yaş doğrulama sistemleri ve gerçek, uygulanabilir engeller kurmak zorunda olacak” dedi.Sánchez, bu adımın çocukların ruhsal ve sosyal gelişimini korumayı amaçladığını vurguladı.Hükümetin hazırladığı düzenleme paketinin, “sağlıklı bir dijital alan” oluşturmayı hedeflediği açıklandı. Yetkililer, büyük teknoloji şirketlerinin olası suistimallerine karşı daha sıkı denetim mekanizmaları kurulacağını bildirdi.Yeni düzenlemeyle birlikte dijital platformların çocuklara yönelik içerik politikaları daha yakından izlenecek.Yöneticilere cezai sorumluluk geliyorSánchez, sosyal medya şirketlerinin yöneticileri için “cezasızlık döneminin sona ereceğini” belirtti. Buna göre, platformlar nefret söylemi ve zararlı içerikleri kaldırmazsa, yöneticiler hakkında cezai işlem başlatılabilecek.Yetkililer, dijital hizmetlerde işlenen ihlallerden şirket yönetimlerinin doğrudan sorumlu tutulacağını kaydetti.Savcılıkla ortak soruşturma mekanizmasıİspanya hükümeti, başta TikTok, Instagram ve yapay zekâ tabanlı uygulamalar olmak üzere sosyal medya platformlarıyla ilgili suç iddialarını savcılıkla iş birliği içinde inceleyecek.Instagram’ın sahibi olan Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetleri de denetim kapsamında olacak.Başbakan Sánchez, düzenlemenin yalnızca çocukları korumayı değil, aynı zamanda ülkenin “dijital egemenliğini” dış baskılara karşı savunmayı amaçladığını söyledi. Hükümetin, yabancı teknoloji şirketlerine karşı daha güçlü bir yasal çerçeve oluşturmayı hedeflediği belirtildi.Uzmanlara göre, bu adım Avrupa’da sosyal medya düzenlemeleri açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

