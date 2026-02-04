https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/tarihte-ilk-kez-ikinci-bir-hastalik-tamamen-yok-edilmeye-cok-yakin-1103253598.html
Tarihte ilk kez ikinci bir hastalık tamamen yok edilmeye çok yakın
Tarihte ilk kez ikinci bir hastalık tamamen yok edilmeye çok yakın
Sputnik Türkiye
Gine kurdu hastalığında 2025’te dünya genelinde yalnızca 10 vaka kayda geçti. Bu rakam, çiçek hastalığından sonra bir insan hastalığının tamamen yok edilmesine... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T14:33+0300
2026-02-04T14:33+0300
2026-02-04T14:33+0300
sağlik
gine
güney sudan
afrika
hastalık
parazit
who
çiçek hastalığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098898629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a223e7c9c62ca85d217c4106b661463.jpg
Dünya genelinde Gine kurdu (drakunkuliyazis) vakaları tarihi bir düşüş yaşadı. ABD merkezli Carter Center, 2025 yılında yalnızca 10 insan vakası bildirildiğini açıkladı. Bu gelişme, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor.Parazitin neden olduğu hastalık, kirli içme suyuyla bulaşıyor ve aylar sonra genellikle bacakta oluşan ağrılı bir yaradan solucanın çıkmasıyla kendini gösteriyor. Yetkililer, yaşanan her vakanın önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor.Vakalar tarihi dip seviyedeCarter Center’ın verilerine göre, 1986 yılında yılda yaklaşık 3.5 milyon vaka görülürken, bugün bu sayı tek hanelere indi. 2025’te bildirilen vakaların çoğu Güney Sudan, Çad ve Etiyopya’da tespit edildi. Angola ve Mali gibi bazı ülkeler ise üst üste ikinci yıl sıfır vaka bildirdi.Bugüne kadar World Health Organization tarafından 200 ülke Gine kurdundan arındırılmış kabul edilirken, yalnızca 6 ülke henüz sertifikasyon sürecini tamamlamadı.Aşı ve tedavisi yok Hastalığa karşı aşı veya tedavi bulunmuyor. Bu nedenle mücadelede temiz suya erişim, filtre kullanımı ve sürekli saha takibi temel yöntemler olarak öne çıkıyor. Özellikle korumalı kuyular ve ev tipi su filtreleriyle bulaş zincirinin kırılması hedefleniyor.Uzmanlar, ağrı nedeniyle suya giren hastaların parazitin larvalarını suya bırakabildiğini ve bu durumun hastalığın yeniden yayılmasına yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle eğitim ve izleme çalışmaları kritik önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/bacagini-kaybedince-kovid-olan-patronunu-sorumlu-tuttu-1-milyon-poundluk-dava-acti-1103249920.html
gine
güney sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098898629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_432c38172e5c290008f9c512ac5efcfa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gine, güney sudan, afrika, hastalık, parazit, who, çiçek hastalığı
gine, güney sudan, afrika, hastalık, parazit, who, çiçek hastalığı
Tarihte ilk kez ikinci bir hastalık tamamen yok edilmeye çok yakın
Gine kurdu hastalığında 2025’te dünya genelinde yalnızca 10 vaka kayda geçti. Bu rakam, çiçek hastalığından sonra bir insan hastalığının tamamen yok edilmesine şimdiye kadarki en yakın aşama olduğu bildiriliyor.
Dünya genelinde Gine kurdu (drakunkuliyazis) vakaları tarihi bir düşüş yaşadı. ABD merkezli Carter Center, 2025 yılında yalnızca 10 insan vakası bildirildiğini açıkladı. Bu gelişme, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor.
Parazitin neden olduğu hastalık, kirli içme suyuyla bulaşıyor ve aylar sonra genellikle bacakta oluşan ağrılı bir yaradan solucanın çıkmasıyla kendini gösteriyor. Yetkililer, yaşanan her vakanın önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor.
Vakalar tarihi dip seviyede
Carter Center’ın verilerine göre, 1986 yılında yılda yaklaşık 3.5 milyon vaka görülürken, bugün bu sayı tek hanelere indi. 2025’te bildirilen vakaların çoğu Güney Sudan, Çad ve Etiyopya’da tespit edildi. Angola ve Mali gibi bazı ülkeler ise üst üste ikinci yıl sıfır vaka bildirdi.
Bugüne kadar World Health Organization tarafından 200 ülke Gine kurdundan arındırılmış kabul edilirken, yalnızca 6 ülke henüz sertifikasyon sürecini tamamlamadı.
Hastalığa karşı aşı veya tedavi bulunmuyor. Bu nedenle mücadelede temiz suya erişim, filtre kullanımı ve sürekli saha takibi temel yöntemler olarak öne çıkıyor. Özellikle korumalı kuyular ve ev tipi su filtreleriyle bulaş zincirinin kırılması hedefleniyor.
Uzmanlar, ağrı nedeniyle suya giren hastaların parazitin larvalarını suya bırakabildiğini ve bu durumun hastalığın yeniden yayılmasına yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle eğitim ve izleme çalışmaları kritik önem taşıyor.