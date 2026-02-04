Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/bacagini-kaybedince-kovid-olan-patronunu-sorumlu-tuttu-1-milyon-poundluk-dava-acti-1103249920.html
Bacağını kaybedince kovid olan patronunu sorumlu tuttu: 1 milyon sterlinlik dava açtı
Bacağını kaybedince kovid olan patronunu sorumlu tuttu: 1 milyon sterlinlik dava açtı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bir tren istasyonu müdürü, iş yerinde patronundan Covid kaptığı ve bunun sonucunda bacağını kaybettiği iddiasıyla çalıştığı şirkete 1 milyon... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T13:03+0300
2026-02-04T13:06+0300
yaşam
kovid-19
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0e/1055561102_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_031f966df42c51975c62820644641922.jpg
David Gibson isimli istasyon müdürü, Temmuz 2021’de Southeastern şirketinde Herne Hill İstasyonu’nda görev yapıyordu. Gibson, ağır bir Covid enfeksiyonu geçirdikten sonra zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı, komaya girdi ve kan pıhtısı oluşması sonucu diz altından bacağı ampute edildi.2018’den bu yana şirkette çalışan Gibson, bölge müdürü Danny Hackett ile yapılan bir ofis toplantısı ve ardından yapılan iş kahvaltısı sırasında virüse yakalandığını öne sürüyor. Gibson, patronunun görüşme boyunca “öksürdüğünü” ve görünür şekilde “hasta” olduğunu, buna rağmen büyük kısmında maske takmadığını iddia etti.Evli ve üç çocuk babası olan Gibson, Londra’daki Yüksek Mahkeme’de yaklaşık 1 milyon sterlinlik tazminat talebiyle dava açtı. Gibson, iş yerinde ihmalkâr şekilde Covid’e maruz bırakıldığını savundu.Sağlığı hızla bozulduBahsi geçen topltıdan iki gün sonra hastalandığını belirten Gibson, 18 Temmuz’da testinin pozitif çıktığı açıklandı. Durumu ağırlaşınca 22 Temmuz’da ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kovid komplikasyonu olarak zatürre gelişen Gibson, 24 Temmuz’da yoğun bakıma alındı ve 29 Temmuz’da yapay komaya sokuldu.Kovidin yol açtığı pıhtılaşma komplikasyonları nedeniyle sol bacağının diz üstünden ampute edilen Gibson, patronunun “kendini iyi hissetmediğini ve yeni bir öksürüğü olduğunu bilerek işe geldiğini”, 14 Temmuz’da işe gitmeden önce hızlı test yapmadığını ve semptomları olmasına rağmen işten ayrılmadığını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abdde-soguk-hava-dalgasindan-etkilenen-yuzlerce-iguana-uyusup-agaclardan-dusmeye-basladi-1103248688.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0e/1055561102_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9bab53e5825d9e4579bf3fac3813b054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kovid-19
kovid-19

Bacağını kaybedince kovid olan patronunu sorumlu tuttu: 1 milyon sterlinlik dava açtı

13:03 04.02.2026 (güncellendi: 13:06 04.02.2026)
© AAKoronavirüs, tüp, test, pozitif
Koronavirüs, tüp, test, pozitif - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© AA
Abone ol
İngiltere'de bir tren istasyonu müdürü, iş yerinde patronundan Covid kaptığı ve bunun sonucunda bacağını kaybettiği iddiasıyla çalıştığı şirkete 1 milyon sterlinlik tazminat davası açtı.
David Gibson isimli istasyon müdürü, Temmuz 2021’de Southeastern şirketinde Herne Hill İstasyonu’nda görev yapıyordu. Gibson, ağır bir Covid enfeksiyonu geçirdikten sonra zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı, komaya girdi ve kan pıhtısı oluşması sonucu diz altından bacağı ampute edildi.
2018’den bu yana şirkette çalışan Gibson, bölge müdürü Danny Hackett ile yapılan bir ofis toplantısı ve ardından yapılan iş kahvaltısı sırasında virüse yakalandığını öne sürüyor. Gibson, patronunun görüşme boyunca “öksürdüğünü” ve görünür şekilde “hasta” olduğunu, buna rağmen büyük kısmında maske takmadığını iddia etti.
Evli ve üç çocuk babası olan Gibson, Londra’daki Yüksek Mahkeme’de yaklaşık 1 milyon sterlinlik tazminat talebiyle dava açtı. Gibson, iş yerinde ihmalkâr şekilde Covid’e maruz bırakıldığını savundu.

Sağlığı hızla bozuldu

Bahsi geçen topltıdan iki gün sonra hastalandığını belirten Gibson, 18 Temmuz’da testinin pozitif çıktığı açıklandı. Durumu ağırlaşınca 22 Temmuz’da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kovid komplikasyonu olarak zatürre gelişen Gibson, 24 Temmuz’da yoğun bakıma alındı ve 29 Temmuz’da yapay komaya sokuldu.
Kovidin yol açtığı pıhtılaşma komplikasyonları nedeniyle sol bacağının diz üstünden ampute edilen Gibson, patronunun “kendini iyi hissetmediğini ve yeni bir öksürüğü olduğunu bilerek işe geldiğini”, 14 Temmuz’da işe gitmeden önce hızlı test yapmadığını ve semptomları olmasına rağmen işten ayrılmadığını savunuyor.
Iguanalar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
YAŞAM
ABD'de soğuk hava dalgasından etkilenen yüzlerce iguana, uyuşup ağaçlardan düşmeye başladı
11:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала