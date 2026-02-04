Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Tom Barrack'la bir araya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi. Görüşmede son gelişmelerin ele alındığı... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la Şam’da görüştü.Halk Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede, Barrack’ın başkanlığındaki ABD heyetini kabul eden Şara’ya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de eşlik etti. Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmelerle iki tarafı ilgilendiren ortak meselelerin ele alındığı bildirildi.
21:01 04.02.2026
© AA / Suriye CumhurbaşkanlığıSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi. Görüşmede son gelişmelerin ele alındığı açıklandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la Şam’da görüştü.
Halk Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede, Barrack’ın başkanlığındaki ABD heyetini kabul eden Şara’ya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de eşlik etti.
Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmelerle iki tarafı ilgilendiren ortak meselelerin ele alındığı bildirildi.
