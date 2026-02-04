https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/suriye-cumhurbaskani-sara-tom-barrackla-bir-araya-geldi-1103269769.html
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Tom Barrack'la bir araya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Tom Barrack'la bir araya geldi
04.02.2026
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la Şam’da görüştü.Halk Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede, Barrack’ın başkanlığındaki ABD heyetini kabul eden Şara’ya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de eşlik etti. Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmelerle iki tarafı ilgilendiren ortak meselelerin ele alındığı bildirildi.
