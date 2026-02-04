Türkiye
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek'... 04.02.2026
2026-02-04T20:04+0300
2026-02-04T20:04+0300
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mükremin Gezgin, Ankara'da gözaltına alınmıştı.Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlamalarıyla tutuklanarak Metris 2 No’lu Cezaevi’nde 'erkek' koğuşuna yerleştirildi.
20:04 04.02.2026
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlamalarıyla tutuklandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mükremin Gezgin, Ankara'da gözaltına alınmıştı.
Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlamalarıyla tutuklanarak Metris 2 No’lu Cezaevi’nde 'erkek' koğuşuna yerleştirildi.
