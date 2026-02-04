https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/sosyal-medya-fenomeni-mukremin-gezgin-tutuklandi-1103267676.html
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
04.02.2026
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mükremin Gezgin, Ankara'da gözaltına alınmıştı.Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlamalarıyla tutuklanarak Metris 2 No’lu Cezaevi’nde 'erkek' koğuşuna yerleştirildi.
