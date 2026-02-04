https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/sosyal-medya-fenomeni-mukremin-gezgin-tutuklandi-1103267676.html

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek'

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mükremin Gezgin, Ankara'da gözaltına alınmıştı.Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlamalarıyla tutuklanarak Metris 2 No’lu Cezaevi’nde 'erkek' koğuşuna yerleştirildi.

