Sıcaklıklar batıda yükseliyor doğuda düşüyor: Batı ile doğu arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceye yükselecek

Sıcaklıklar batıda yükseliyor doğuda düşüyor: Batı ile doğu arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceye yükselecek

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu bölgeleri hariç yağışsız bir gün bekleniyor. Batıda sıcaklıklar 6 derece yükselirken doğuda 7 derece... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T06:59+0300

2026-02-04T06:59+0300

2026-02-04T07:00+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Şubat Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar batıda 6 derece yükselirken doğuda 7 derece düşüyor. Antalya'da 18 derece olan hava sıcaklığının Kars'ta eksi 2 derece olması bekleniyor. Karadeniz'in doğu kıyılarında sağanak etkili olurken Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı etkili olacak.Gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıEDİRNE - 10°C - Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL - 12°C - Parçalı bulutluKOCAELİ - 14°C - Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR - 11°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ - 18°C - Parçalı ve az bulutluİZMİR - 18°C - Parçalı ve az bulutluMUĞLA - 16°C - Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA - 18°C - Parçalı ve az bulutluANTALYA - 18°C - Parçalı ve az bulutluHATAY - 18°C - Parçalı ve az bulutluISPARTA - 16°C - Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA - 9°C - Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR - 10°C - Parçalı ve çok bulutluKONYA - 11°C - Parçalı ve çok bulutluSİVAS - 2°C - Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU - 11°C - Parçalı ve çok bulutluDÜZCE - 14°C - Parçalı ve çok bulutluSİNOP - 10°C - Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 11°C - Parçalı ve çok bulutluARTVİN - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN - 9°C - Parçalı ve çok bulutluTRABZON - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - -2°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıKARS - -2°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıMALATYA - 8°C - Çok bulutluVAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR - 10°C - Parçalı bulutluGAZİANTEP - 12°C - Parçalı bulutluSİİRT - 13°C - Parçalı bulutluŞANLIURFA - 12°C - Parçalı bulutlu

