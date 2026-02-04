Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/sicakliklar-batida-yukseliyor-doguda-dusuyor-sicaklik-farki-20-dereceye-yukselecek-1103243159.html
Sıcaklıklar batıda yükseliyor doğuda düşüyor: Batı ile doğu arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceye yükselecek
Sıcaklıklar batıda yükseliyor doğuda düşüyor: Batı ile doğu arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceye yükselecek
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu bölgeleri hariç yağışsız bir gün bekleniyor. Batıda sıcaklıklar 6 derece yükselirken doğuda 7 derece... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T06:59+0300
2026-02-04T07:00+0300
Sıcaklıklar batıda yükseliyor doğuda düşüyor: Batı ile doğu arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceye yükselecek

06:59 04.02.2026 (güncellendi: 07:00 04.02.2026)
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu bölgeleri hariç yağışsız bir gün bekleniyor. Batıda sıcaklıklar 6 derece yükselirken doğuda 7 derece düşecek. Karadeniz'in doğu kıyılarında sağanak etkili olurken Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Şubat Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar batıda 6 derece yükselirken doğuda 7 derece düşüyor. Antalya'da 18 derece olan hava sıcaklığının Kars'ta eksi 2 derece olması bekleniyor.
Karadeniz'in doğu kıyılarında sağanak etkili olurken Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı etkili olacak.
Gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL - 12°C - Parçalı bulutlu
KOCAELİ - 14°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR - 11°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA - 16°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA - 16°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
KONYA - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS - 2°C - Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - -2°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS - -2°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA - 8°C - Çok bulutlu
VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR - 10°C - Parçalı bulutlu
GAZİANTEP - 12°C - Parçalı bulutlu
SİİRT - 13°C - Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA - 12°C - Parçalı bulutlu
