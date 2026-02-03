Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/yeni-yagisli-hava-sistemi-geliyor-gunlerce-surecek-saganak-ve-kar-yagisi-kapida-1103232607.html
Yeni yağışlı hava sistemi geliyor: Günlerce sürecek sağanak ve kar yağışı kapıda
Yeni yağışlı hava sistemi geliyor: Günlerce sürecek sağanak ve kar yağışı kapıda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Yağışlar, batıdan başlayarak cuma ve... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T16:53+0300
2026-02-03T16:53+0300
türki̇ye
hava
hava durumu
yağış
sağanak yağış
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a1dc0f7b5be573536a6086647ae2f743.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macit, perşembe gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı hava sisteminin hafta sonuna doğru tüm yurtta etkili olacağını bildirdi.Doğuda kar, batıda yağmur bekleniyorMacit, yarın yağışların doğu kesimlerde süreceğini belirterek, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini söyledi. Batı bölgelerde ise yarın yağış beklenmediği kaydedildi.Yağışlar cuma ve cumartesi yayılacakHava Tahmin Uzmanı Macit, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılacağını ifade etti. Batı kesimlerin tamamında yağmur ve sağanak, kıyı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sıcaklıklar hafta sonu artacakHava sıcaklıklarının şu anda mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Macit, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.3 büyükşehir için hava durumuAnkara’da yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacak, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşecek.İstanbul’da yağışların perşembe gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar 13–14 derece civarında seyredecek.İzmir’de perşembe gününden itibaren yağış bekleniyor. Macit, perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini, hava sıcaklığının ise 16–17 derece civarında olacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/nasadan-artemis-ii-karari-yillar-sonra-ilk-kez-yapilacak-olan-ay-gorevi-ertelendi-1103228854.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a3e2f4d7a122247d99a0d808e21f60cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava, hava durumu, yağış, sağanak yağış, kar yağışı
hava, hava durumu, yağış, sağanak yağış, kar yağışı

Yeni yağışlı hava sistemi geliyor: Günlerce sürecek sağanak ve kar yağışı kapıda

16:53 03.02.2026
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Yağışlar, batıdan başlayarak cuma ve cumartesi tüm yurda yayılacak. Batıda yağmur ve sağanak, doğuda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macit, perşembe gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı hava sisteminin hafta sonuna doğru tüm yurtta etkili olacağını bildirdi.

Doğuda kar, batıda yağmur bekleniyor

Macit, yarın yağışların doğu kesimlerde süreceğini belirterek, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini söyledi. Batı bölgelerde ise yarın yağış beklenmediği kaydedildi.

Yağışlar cuma ve cumartesi yayılacak

Hava Tahmin Uzmanı Macit, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılacağını ifade etti. Batı kesimlerin tamamında yağmur ve sağanak, kıyı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar hafta sonu artacak

Hava sıcaklıklarının şu anda mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Macit, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.

3 büyükşehir için hava durumu

Ankara’da yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacak, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşecek.
İstanbul’da yağışların perşembe gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar 13–14 derece civarında seyredecek.
İzmir’de perşembe gününden itibaren yağış bekleniyor. Macit, perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini, hava sıcaklığının ise 16–17 derece civarında olacağını aktardı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Al Mughraqa bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
YAŞAM
NASA’dan Artemis II kararı: Yıllar sonra ilk kez yapılacak olan Ay görevi ertelendi
14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала