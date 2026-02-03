https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/yeni-yagisli-hava-sistemi-geliyor-gunlerce-surecek-saganak-ve-kar-yagisi-kapida-1103232607.html
Yeni yağışlı hava sistemi geliyor: Günlerce sürecek sağanak ve kar yağışı kapıda
Yeni yağışlı hava sistemi geliyor: Günlerce sürecek sağanak ve kar yağışı kapıda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Yağışlar, batıdan başlayarak cuma ve... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T16:53+0300
2026-02-03T16:53+0300
2026-02-03T16:53+0300
türki̇ye
hava
hava durumu
yağış
sağanak yağış
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a1dc0f7b5be573536a6086647ae2f743.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macit, perşembe gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı hava sisteminin hafta sonuna doğru tüm yurtta etkili olacağını bildirdi.Doğuda kar, batıda yağmur bekleniyorMacit, yarın yağışların doğu kesimlerde süreceğini belirterek, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini söyledi. Batı bölgelerde ise yarın yağış beklenmediği kaydedildi.Yağışlar cuma ve cumartesi yayılacakHava Tahmin Uzmanı Macit, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılacağını ifade etti. Batı kesimlerin tamamında yağmur ve sağanak, kıyı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sıcaklıklar hafta sonu artacakHava sıcaklıklarının şu anda mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Macit, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.3 büyükşehir için hava durumuAnkara’da yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacak, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşecek.İstanbul’da yağışların perşembe gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar 13–14 derece civarında seyredecek.İzmir’de perşembe gününden itibaren yağış bekleniyor. Macit, perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini, hava sıcaklığının ise 16–17 derece civarında olacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/nasadan-artemis-ii-karari-yillar-sonra-ilk-kez-yapilacak-olan-ay-gorevi-ertelendi-1103228854.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a3e2f4d7a122247d99a0d808e21f60cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava, hava durumu, yağış, sağanak yağış, kar yağışı
hava, hava durumu, yağış, sağanak yağış, kar yağışı
Yeni yağışlı hava sistemi geliyor: Günlerce sürecek sağanak ve kar yağışı kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Yağışlar, batıdan başlayarak cuma ve cumartesi tüm yurda yayılacak. Batıda yağmur ve sağanak, doğuda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macit, perşembe gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı hava sisteminin hafta sonuna doğru tüm yurtta etkili olacağını bildirdi.
Doğuda kar, batıda yağmur bekleniyor
Macit, yarın yağışların doğu kesimlerde süreceğini belirterek, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini söyledi. Batı bölgelerde ise yarın yağış beklenmediği kaydedildi.
Yağışlar cuma ve cumartesi yayılacak
Hava Tahmin Uzmanı Macit, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılacağını ifade etti. Batı kesimlerin tamamında yağmur ve sağanak, kıyı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıklar hafta sonu artacak
Hava sıcaklıklarının şu anda mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Macit, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.
3 büyükşehir için hava durumu
Ankara’da yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacak, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşecek.
İstanbul’da yağışların perşembe gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar 13–14 derece civarında seyredecek.
İzmir’de perşembe gününden itibaren yağış bekleniyor. Macit, perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini, hava sıcaklığının ise 16–17 derece civarında olacağını aktardı.