https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/yeni-yagisli-hava-sistemi-geliyor-gunlerce-surecek-saganak-ve-kar-yagisi-kapida-1103232607.html

Yeni yağışlı hava sistemi geliyor: Günlerce sürecek sağanak ve kar yağışı kapıda

Yeni yağışlı hava sistemi geliyor: Günlerce sürecek sağanak ve kar yağışı kapıda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Yağışlar, batıdan başlayarak cuma ve... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T16:53+0300

2026-02-03T16:53+0300

2026-02-03T16:53+0300

türki̇ye

hava

hava durumu

yağış

sağanak yağış

kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a1dc0f7b5be573536a6086647ae2f743.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macit, perşembe gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı hava sisteminin hafta sonuna doğru tüm yurtta etkili olacağını bildirdi.Doğuda kar, batıda yağmur bekleniyorMacit, yarın yağışların doğu kesimlerde süreceğini belirterek, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini söyledi. Batı bölgelerde ise yarın yağış beklenmediği kaydedildi.Yağışlar cuma ve cumartesi yayılacakHava Tahmin Uzmanı Macit, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılacağını ifade etti. Batı kesimlerin tamamında yağmur ve sağanak, kıyı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sıcaklıklar hafta sonu artacakHava sıcaklıklarının şu anda mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Macit, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.3 büyükşehir için hava durumuAnkara’da yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacak, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşecek.İstanbul’da yağışların perşembe gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar 13–14 derece civarında seyredecek.İzmir’de perşembe gününden itibaren yağış bekleniyor. Macit, perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini, hava sıcaklığının ise 16–17 derece civarında olacağını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/nasadan-artemis-ii-karari-yillar-sonra-ilk-kez-yapilacak-olan-ay-gorevi-ertelendi-1103228854.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava, hava durumu, yağış, sağanak yağış, kar yağışı