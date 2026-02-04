https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-istekliler-koalisyonu-askerlerinin-ukraynada-konuslanmasi-kabul-edilemez-1103255499.html
Rusya: İstekliler Koalisyonu askerlerinin Ukrayna’da konuşlanması kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya konuşlandırılacak koalisyon askerlerinin meşru hedef olarak değerlendirileceğini belirtti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, bazı Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme niyetini değerlendirdi.Zaharova, İstekliler Koliasyonu ülkelerinin Ukrayna’da barış sağlandıktan sonra bu ülkeye askerlerini konuşlandırmayı planladığı yönündeki bir soru üzerine şunu dedi: Rus diplomat, “Bu birlikleri meşru bir askeri hedef olarak değerlendireceğiz” diye vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, bazı Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme niyetini değerlendirdi.
Zaharova, İstekliler Koliasyonu ülkelerinin Ukrayna’da barış sağlandıktan sonra bu ülkeye askerlerini konuşlandırmayı planladığı yönündeki bir soru üzerine şunu dedi:
Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez. Rusya, Batılı birliklerin Ukrayna topraklarına, herhangi bir bayrak altında konuşlandırılmasının güvenliğimiz için bir tehdit oluşturacağını defalarca belirtmiştir.
Rus diplomat, “Bu birlikleri meşru bir askeri hedef olarak değerlendireceğiz” diye vurguladı.