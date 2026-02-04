Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-istekliler-koalisyonu-askerlerinin-ukraynada-konuslanmasi-kabul-edilemez-1103255499.html
Rusya: İstekliler Koalisyonu askerlerinin Ukrayna’da konuşlanması kabul edilemez
Rusya: İstekliler Koalisyonu askerlerinin Ukrayna’da konuşlanması kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya konuşlandırılacak koalisyon askerlerinin meşru hedef olarak değerlendirileceğini belirtti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T14:39+0300
2026-02-04T14:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_c8c6f700551f114f58bf3c1f6d368777.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, bazı Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme niyetini değerlendirdi.Zaharova, İstekliler Koliasyonu ülkelerinin Ukrayna’da barış sağlandıktan sonra bu ülkeye askerlerini konuşlandırmayı planladığı yönündeki bir soru üzerine şunu dedi: Rus diplomat, “Bu birlikleri meşru bir askeri hedef olarak değerlendireceğiz” diye vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abdden-afrikaya-gumruksuz-ticaret-hamlesi-agoa-anlasmasi-yeniden-yururlukte-1103254498.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_17:0:1013:747_1920x0_80_0_0_eaa7985216440f5f409b05f3e044eb26.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı

Rusya: İstekliler Koalisyonu askerlerinin Ukrayna’da konuşlanması kabul edilemez

14:39 04.02.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya konuşlandırılacak koalisyon askerlerinin meşru hedef olarak değerlendirileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, bazı Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme niyetini değerlendirdi.
Zaharova, İstekliler Koliasyonu ülkelerinin Ukrayna’da barış sağlandıktan sonra bu ülkeye askerlerini konuşlandırmayı planladığı yönündeki bir soru üzerine şunu dedi:
Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez. Rusya, Batılı birliklerin Ukrayna topraklarına, herhangi bir bayrak altında konuşlandırılmasının güvenliğimiz için bir tehdit oluşturacağını defalarca belirtmiştir.
Rus diplomat, “Bu birlikleri meşru bir askeri hedef olarak değerlendireceğiz” diye vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
EKONOMİ
ABD’den Afrika’ya gümrüksüz ticaret hamlesi: AGOA anlaşması yeniden yürürlükte
14:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала