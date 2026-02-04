https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-istekliler-koalisyonu-askerlerinin-ukraynada-konuslanmasi-kabul-edilemez-1103255499.html

Rusya: İstekliler Koalisyonu askerlerinin Ukrayna’da konuşlanması kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya konuşlandırılacak koalisyon askerlerinin meşru hedef olarak değerlendirileceğini belirtti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, bazı Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme niyetini değerlendirdi.Zaharova, İstekliler Koliasyonu ülkelerinin Ukrayna’da barış sağlandıktan sonra bu ülkeye askerlerini konuşlandırmayı planladığı yönündeki bir soru üzerine şunu dedi: Rus diplomat, “Bu birlikleri meşru bir askeri hedef olarak değerlendireceğiz” diye vurguladı.

