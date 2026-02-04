https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abdden-afrikaya-gumruksuz-ticaret-hamlesi-agoa-anlasmasi-yeniden-yururlukte-1103254498.html
ABD'den Afrika'ya gümrüksüz ticaret hamlesi: AGOA anlaşması yeniden yürürlükte
ABD’den Afrika’ya gümrüksüz ticaret hamlesi: AGOA anlaşması yeniden yürürlükte
ABD, Afrika ülkelerine gümrüksüz erişim sağlayan AGOA anlaşmasını 2026 sonuna kadar yeniledi. Karar, geçen yıl anlaşmanın sona ermesiyle yüksek gümrük... 04.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Afrika ile ticarette kritik öneme sahip African Growth and Opportunity Act (AGOA) anlaşmasının süresini yıl sonuna kadar uzatan yasayı imzaladı. Anlaşma, 30 Eylül 2025’te sona ermişti ancak karar geriye dönük olarak geçerli olacak şekilde düzenlendi.ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, programın yenilenmesiyle birlikte Afrika ülkelerinin ABD pazarına gümrüksüz erişiminin sürdürüleceğini söyledi. Greer, “21. yüzyılın AGOA’sı, ticaret ortaklarından daha fazlasını talep etmeli ve ABD’li işletmelere daha fazla pazar erişimi sağlamalı” ifadesini kullandı.Ticarette geçici rahatlamaAGOA, son 25 yıldır ABD-Afrika ticaretinin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Anlaşma sayesinde ABD, Afrika’dan otomobil, tekstil, değerli madenler ve tarım ürünleri gibi birçok kalemde milyarlarca dolarlık ürünü gümrüksüz ithal etti.Ancak anlaşmanın geçen yıl sona ermesi, özellikle küçük ekonomilerde ciddi kayıplara yol açtı. Lesotho’da tekstil sektörü yüzlerce iş kaybı yaşarken, Güney Afrika ve Nijerya gibi büyük ihracatçılar da artan gümrük maliyetlerinden etkilendi.Rakamlar ne söylüyor?ABD verilerine göre 2024’te AGOA kapsamında 8.23 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bunun yaklaşık yarısı Güney Afrika’dan, önemli bir bölümü ise Nijerya’dan gerçekleşti. Veriler ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından paylaşıldı.Yenilenen anlaşmanın, yıl sonuna kadar Afrika’daki ihracatçıların üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor. ABD yönetimi ise bu sürede programın kapsamlı biçimde güncellenmesi için Kongre ile çalışmayı planlıyor.
