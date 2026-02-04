Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1103257414.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da militanları besleyen yakıt ve enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Rus birliklerin iki yerleşim... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T15:40+0300
2026-02-04T15:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4fe96ede9e9dd2e4b6ad878d7e4562.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Zaporojye Bölgesi’nde Staroukrainka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Stepanovka yerleşim birimlerinde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 390 asker ve tanklar dahil 25 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 22 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 Neptun füzesini ve 139 uçak tipi İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-istekliler-koalisyonu-askerlerinin-ukraynada-konuslanmasi-kabul-edilemez-1103255499.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32f91b0dc17bf2fb1fb5105f80654c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

15:40 04.02.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRus askerler
Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da militanları besleyen yakıt ve enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Rus birliklerin iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.
Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Zaporojye Bölgesi’nde Staroukrainka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Stepanovka yerleşim birimlerinde kontrol sağladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 390 asker ve tanklar dahil 25 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 22 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 Neptun füzesini ve 139 uçak tipi İHA düşürüldü.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya: İstekliler Koalisyonu askerlerinin Ukrayna’da konuşlanması kabul edilemez
14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала