https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1103257414.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da militanları besleyen yakıt ve enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Rus birliklerin iki yerleşim... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T15:40+0300
2026-02-04T15:40+0300
2026-02-04T15:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4fe96ede9e9dd2e4b6ad878d7e4562.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Zaporojye Bölgesi’nde Staroukrainka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Stepanovka yerleşim birimlerinde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 390 asker ve tanklar dahil 25 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 22 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 Neptun füzesini ve 139 uçak tipi İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-istekliler-koalisyonu-askerlerinin-ukraynada-konuslanmasi-kabul-edilemez-1103255499.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32f91b0dc17bf2fb1fb5105f80654c28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da militanları besleyen yakıt ve enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Rus birliklerin iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.
Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Zaporojye Bölgesi’nde Staroukrainka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Stepanovka yerleşim birimlerinde kontrol sağladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 390 asker ve tanklar dahil 25 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 22 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 Neptun füzesini ve 139 uçak tipi İHA düşürüldü.