https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1103257414.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da militanları besleyen yakıt ve enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Rus birliklerin iki yerleşim... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T15:40+0300

2026-02-04T15:40+0300

2026-02-04T15:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4fe96ede9e9dd2e4b6ad878d7e4562.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Zaporojye Bölgesi’nde Staroukrainka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Stepanovka yerleşim birimlerinde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 390 asker ve tanklar dahil 25 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 22 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 Neptun füzesini ve 139 uçak tipi İHA düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-istekliler-koalisyonu-askerlerinin-ukraynada-konuslanmasi-kabul-edilemez-1103255499.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars