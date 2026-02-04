https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rus-heyetini-tasiyan-ucak-abu-dabiye-indi-1103241757.html
Rus heyetini taşıyan uçak Abu Dabi’ye indi
Ukrayna krizine çözüm arayışları çerçevesinde düzenlenen üçlü müzakerelerin yeni turu için Rusya heyetini taşıyan İL-62 tipi uçak Abu Dabi'ye ulaştı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102992627_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_fd4e3d77f02b0af83005d8d6970037af.jpg
Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelere katılması beklenen Rus heyetini taşıyan uçak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye indi. Flightradar24 verilerine göre, İL-62 tipi yolcu uçağı, Abu Dabi’deki özel havalimanına iniş yaptı.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere katılmak üzere 4 Şubat Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gideceklerini açıklamıştı.Yeni müzakere turu, 4-5 Şubat tarihlerinde yapılacak. Daha önce 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenen üçlü güvenlik odaklı görüşmeler iki gün sürmüş ve taraflar arasında doğrudan temas kurulmuştu. Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.
Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelere katılması beklenen Rus heyetini taşıyan uçak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye indi. Flightradar24 verilerine göre, İL-62 tipi yolcu uçağı, Abu Dabi’deki özel havalimanına iniş yaptı.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere katılmak üzere 4 Şubat Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gideceklerini açıklamıştı.
Yeni müzakere turu, 4-5 Şubat tarihlerinde yapılacak. Daha önce 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenen üçlü güvenlik odaklı görüşmeler iki gün sürmüş ve taraflar arasında doğrudan temas kurulmuştu. Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.