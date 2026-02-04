https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/putin-ve-si-video-konferans-yolula-gorustu-iki-ulke-iliskileri-gelismeye-devam-ediyor-1103251310.html

Putin ve Şi video konferans yolula görüştü: İki ülke ilişkileri gelişmeye devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında Çin’de kutlanan Yeni Yıl bayramı öncesinde bir görüşme gerçekleşti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Yeni yılın başında Çin lideri Şi Cinping ile görüşme geleneğini sürdürmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşını ve Çin halkını Yeni Yıl ve yaklaşan Bahar Bayramı vesilesiyle tebrik etti.Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler için yılın her döenminin ilkbahar olduğunu kaydeden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda güçlü ve ilerleyici bir şekilde geliştiğini vurguladı.Moskova ve Pekin arasındaki dış politika bağının, dünyadaki artan istikrarsızlık ortamında önemli bir dengeleyici unsur olmaya devam ettiğine dikkat çeken Rus lider, Moskova ve Pekin'in karşılıklı olarak egemenliği, güvenliği ve refahı koruma çabalarına güçlü destek verdiğini söyledi.Rusya ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğinin 2025 yılında istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirten Putin, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin karşılıklı olarak faydalı ve stratejik olduğunu kaydetti.'Rusya-Çin ticareti 200 milyar dolar'Rusya-Çin ticaretinin üç yıldır üst üste 200 milyar doları aştığına dikkat çeken Rusya lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin uluslararası koşullardan bağımsız olarak geliştiğinin altını çizdi.Rusya, küresel ve bölgesel konularda Çin ile en yakın koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu dile getiren Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin Birleşmiş Milletler, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer platformlarda kilit rol oynadığının altını çizdi.Şi: Çin-Rusya ilişkileri yeni bir evreye girdiÇin lideri Şi Cinping, Pekin-Moskova ilişkilerinin yeni bir gelişim evresine girdiğini dile getirdi.Video konferans yoluyla gerçekleşen görüşme sırasında Rus mevkidaşına ‘sevgili dostum’ şeklinde hitap eden Şi, Çin ve Rusya’nın ikili ilişkiler için yeni ve kapsamlı bir plan geliştirmesi gerektiğini söyledi.İki ülkenin, uluslararası adaleti savunma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu belirten Çin lideri, Pekin ve Moskova’nın stratejik işbirliklerini sürekli olarak derinleştirmeleri gerektiğini vurguladı.Şi, Çin ve Rusya arasındaki ticari, kültürel ve insani ilişkilerin başarılı ve dinamik bir şekilde geliştiğini ekledi.

