Maduro’nun oğlundan mesaj: Seni yeniden gördüğümde sarılacağız ve Bolivar'ın yolundan yürümeye devam edeceğiz

ABD tarafından alıkonulan Nicolas Maduro’nun oğlu yayımladığı mesajda, babasının barışçıl, çözüm odaklı ve bilgeliğini yansıtan varlığını özlediğini belirterek... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD tarafından düzenlenen bir askeri operasyonla kaçırılmasının üzerine bir ay geçtiğini belirten oğlu Nicolas Maduro Guerra, duygusal bir mesaj yayımladı.Operasyon, 3 Ocak 2026 sabahı Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gerçekleştirilen geniş çaplı ABD hava saldırısı ve ardından yeni kullanılan bir silahla devlet başkanlığı konutuna düzenlenen ayrı bir saldırıyla gerçekleşti.ABD Başkanı Donald Trump daha sonra, Maduro'ya düzenlenen saldırıda 'discombobulator' (karıştırıcı) adını verdiği yeni silahın önemli bir rolü olduğunu belirtti. Basına konuşan tanıklar, Amerikan askerleri 'ateş açmaya başlamadan önce yere düştüklerini, ağızlarından ve burunlarından kan geldiğini' söyledi.35 yaşındaki Venezuela Ulusal Meclisi Üyesi Guerra, sosyal medyada yayımladığı mesajda, babasının 'barışçıl, çözüm odaklı ve bilgeliğini yansıtan varlığını özlediğini' belirtti. Guerra’nın mesajı şöyle:Bir sonraki duruşması 17 Mart’taVenezuela lideri, New York'ta çıktığı ön duruşmada daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu.Yargılandığı ABD mahkemesinde şu ifadeleri kullandı:Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi.Suçlamalar neler?Cumartesi günü kamuoyuna açıklanan 25 sayfalık iddianame, Maduro’yu:30 yıldan müebbet hapse kadarCilia Flores ise ‘kokain kaçakçılığı komplosu’ ile itham ediliyor. Savcılığa göre suçlamalar sabit görülürse Maduro 30 yıldan müebbet hapse kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kalabilir.İddianamede ayrıca, borcunu ödemeyen ya da örgütü zayıflattığı öne sürülen kişilere yönelik ‘kaçırma, darp ve cinayet’ emirleri verildiği iddiası da yer alıyor.ABD'nin New York eyaletinde 'idam cezası' bulunmuyor.

