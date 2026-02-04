Maduro’nun oğlundan mesaj: Seni yeniden gördüğümde sarılacağız ve Bolivar'ın yolundan yürümeye devam edeceğiz
12:53 04.02.2026 (güncellendi: 12:55 04.02.2026)
Nicolas Maduro, Cillia Flores, Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra
Abone ol
ABD tarafından alıkonulan Nicolas Maduro’nun oğlu yayımladığı mesajda, babasının barışçıl, çözüm odaklı ve bilgeliğini yansıtan varlığını özlediğini belirterek yokluğunun ‘duygusal olarak zorlayıcı’ olduğunu söyledi.
Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD tarafından düzenlenen bir askeri operasyonla kaçırılmasının üzerine bir ay geçtiğini belirten oğlu Nicolas Maduro Guerra, duygusal bir mesaj yayımladı.
Operasyon, 3 Ocak 2026 sabahı Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gerçekleştirilen geniş çaplı ABD hava saldırısı ve ardından yeni kullanılan bir silahla devlet başkanlığı konutuna düzenlenen ayrı bir saldırıyla gerçekleşti.
ABD Başkanı Donald Trump daha sonra, Maduro'ya düzenlenen saldırıda 'discombobulator' (karıştırıcı) adını verdiği yeni silahın önemli bir rolü olduğunu belirtti. Basına konuşan tanıklar, Amerikan askerleri 'ateş açmaya başlamadan önce yere düştüklerini, ağızlarından ve burunlarından kan geldiğini' söyledi.
35 yaşındaki Venezuela Ulusal Meclisi Üyesi Guerra, sosyal medyada yayımladığı mesajda, babasının 'barışçıl, çözüm odaklı ve bilgeliğini yansıtan varlığını özlediğini' belirtti.
Guerra’nın mesajı şöyle:
Bir ay geçti. Öğüdün olmadan, hazır cevaplığın olmadan, bilgeliğin olmadan, her zaman çözüm üretebilme yeteneğin olmadan. Seni doğrudan duymadan ya da görmeden bir ay. Zor oldu mu? Evet, çok zor oldu. Ancak bu aynı zamanda halk için bir kararlılık dolu bir ay oldu. Bu meydan okumayla başa çıkmak için senin tarafından hazırlandığımızı hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Üzgünüz ama senden aldığımız sükunet ve bu anda bize aktardığın huzurla güç buluyoruz.
Buradayız baba. Vatan ve halk birleşmiş ve kararlı. Seni yeniden gördüğümde birbirimize sarılacağız ve Bolivar ile Chavez’in yolunda yürümeye devam edeceğiz. Venezuelalı ailemizin tüm alan ve boyutlarda onurlu, mutlu, dolu ve gelişmiş bir yaşamı olması için. Ekibinle birlikte, halkla birlikte ve vatan için; egemenlik ve onur hayalini barış içinde, diyalog, ve diplomasiyle kurmayı sürdüreceğiz.
Baba, Tanrı adına kazanmaya devam ediyoruz ve er ya da geç yeniden aramızda olacaksın. Yaşasın Venezuela! Yaşasın vatan! Yaşasın Nicolas Maduro Moros ve Cilia Flores!
Bir sonraki duruşması 17 Mart’ta
Venezuela lideri, New York'ta çıktığı ön duruşmada daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu.
Yargılandığı ABD mahkemesinde şu ifadeleri kullandı:
Ben masumum, ben dürüst bir adamım, ben hala başkanım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Evim olan Caracas'tan kaçırıldım.
Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi.
Suçlamalar neler?
Cumartesi günü kamuoyuna açıklanan 25 sayfalık iddianame, Maduro’yu:
Narko-terörizm komplosu
ABD’ye tonlarca kokain sokmak için komplo kurmak
Uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapmak ile suçluyor.
30 yıldan müebbet hapse kadar
Cilia Flores ise ‘kokain kaçakçılığı komplosu’ ile itham ediliyor. Savcılığa göre suçlamalar sabit görülürse Maduro 30 yıldan müebbet hapse kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kalabilir.
İddianamede ayrıca, borcunu ödemeyen ya da örgütü zayıflattığı öne sürülen kişilere yönelik ‘kaçırma, darp ve cinayet’ emirleri verildiği iddiası da yer alıyor.
ABD'nin New York eyaletinde 'idam cezası' bulunmuyor.