Putin ve Şi bugün görüşecek
Putin ve Şi bugün görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çinli mevkidaşı Şi'nin bugün video konferans yoluyla görüşeceği belirtildi.
Çin Merkezi Televizyonu, Rusya Devle Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping'in bugün video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.Haberde, “4 Şubat öğleden sonra (Pekin saatiyle), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla görüşme yapacak” ifadesi kullanıldı.
11:56 04.02.2026 (güncellendi: 12:15 04.02.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çinli mevkidaşı Şi'nin bugün video konferans yoluyla görüşeceği belirtildi.
Çin Merkezi Televizyonu, Rusya Devle Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping'in bugün video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.
Haberde, "4 Şubat öğleden sonra (Pekin saatiyle), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla görüşme yapacak" ifadesi kullanıldı.
