Petro-Trump görüşmesi: İki lider de açıklama yaptı
Petro-Trump görüşmesi: İki lider de açıklama yaptı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda her iki liderde toplantının iyi geçtiğini ifade etti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir yaklaşık iki saat süren kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Geçekleştirilen görüşme ardından her iki lider de açıklamalarda bulundu.Trump'tan açıklamalarTrump, Petro ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadele konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Petro ile ilişkilerine de değinen Trump, daha önce yakın bir dostluklarının bulunmadığını ifade ederek, "Birbirimizi iyi tanımıyorduk ancak görüşmemiz çok yapıcı oldu" dedi.Trump, tarafların uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere yaptırımlar dahil bazı konular üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Çok iyi bir toplantı yaptık" ifadesini kullandı.Petro'dan açıklamalarPetro, ise yerel radyo istasyonu Caracol'a verdiği demeçte, Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinde Venezuela gazının Kolombiya üzerinden ihracatı olasılığını, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ve Kolombiya'nın Ekvador ile olan ticaret ve uyuşturucu anlaşmazlığını ele aldıklarını söyledi.Petro, Trump'ın kendisine Nicolas Maduro'nun yakalanması konusundaki görüşlerini sorduğunu, kendisinin ise bugün ve geleceğe odaklanılması gerektiğini vurguladığını aktardı.OFAC listesi konusunun görüşmede ele alınmadığını belirten Petro, asıl önemli olanın Venezuela ve Kolombiya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi. Petro, Trump'ın da yaptırımlara karşı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.Ayrıca Petro, Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa ile uzlaşma ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı üçlü iş birliği konusunda Trump'tan destek istediğini açıkladı. Petro, ülkeler arasındaki gerilimlerin yanlış bilgilendirme ve söylentilerle körüklendiğini savundu.
Petro-Trump görüşmesi: İki lider de açıklama yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda her iki liderde toplantının iyi geçtiğini ifade etti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir yaklaşık iki saat süren kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Geçekleştirilen görüşme ardından her iki lider de açıklamalarda bulundu.

Trump'tan açıklamalar

Trump, Petro ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadele konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Petro ile ilişkilerine de değinen Trump, daha önce yakın bir dostluklarının bulunmadığını ifade ederek, “Birbirimizi iyi tanımıyorduk ancak görüşmemiz çok yapıcı oldu” dedi.
Trump, tarafların uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere yaptırımlar dahil bazı konular üzerinde çalıştıklarını kaydederek, “Çok iyi bir toplantı yaptık” ifadesini kullandı.

Petro'dan açıklamalar

Petro, ise yerel radyo istasyonu Caracol'a verdiği demeçte, Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinde Venezuela gazının Kolombiya üzerinden ihracatı olasılığını, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ve Kolombiya'nın Ekvador ile olan ticaret ve uyuşturucu anlaşmazlığını ele aldıklarını söyledi.
Petro, Trump’ın kendisine Nicolas Maduro’nun yakalanması konusundaki görüşlerini sorduğunu, kendisinin ise bugün ve geleceğe odaklanılması gerektiğini vurguladığını aktardı.
OFAC listesi konusunun görüşmede ele alınmadığını belirten Petro, asıl önemli olanın Venezuela ve Kolombiya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi. Petro, Trump’ın da yaptırımlara karşı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.
Ayrıca Petro, Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa ile uzlaşma ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı üçlü iş birliği konusunda Trump’tan destek istediğini açıkladı. Petro, ülkeler arasındaki gerilimlerin yanlış bilgilendirme ve söylentilerle körüklendiğini savundu.
