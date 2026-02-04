Türkiye
Peskov: Kiev ilgili kararları henüz almadı, Rusya operasyona devam ediyor
Peskov: Kiev ilgili kararları henüz almadı, Rusya operasyona devam ediyor
04.02.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna konusunda barışçıl çözüm için kapılarının açık olduğunu, ancak Kiev ilgili kararları henüz almadığını, Rusya'nın özel askeri operasyona devam ettiğini ifade etti.'BAE'deki görüşmelerin sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayı planlamıyoruz'Peskov, Kremlin'in Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla planlanan yeni istişare turunun sonuçlarını henüz açıklamayı planlamadığını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna konusunda barışçıl çözüm için kapıları açık tutmaya devam ettiğinin altını çizdi.'Putin ve Macron arasındaki temaslara ilişkin henüz somut bir gelişme yok'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılabilecek olası temaslar ile ilgili soruya, bu konuda henüz somut bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.'Rusya, Arktik'teki çıkarlarını savunacak'Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Arktik bölgesinde önemli çıkarları olduğunu ve uluslararası hukukun tüm araçlarını kullanarak söz konusu çıkarları savunacağını vurguladı.
14:09 04.02.2026 (güncellendi: 14:23 04.02.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna konusunda barışçıl çözüm için kapılarının açık olduğunu ancak Kiev ilgili kararları henüz almadığını, Rusya'nın özel askeri operasyona devam ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna konusunda barışçıl çözüm için kapılarının açık olduğunu, ancak Kiev ilgili kararları henüz almadığını, Rusya'nın özel askeri operasyona devam ettiğini ifade etti.

'BAE'deki görüşmelerin sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayı planlamıyoruz'

Peskov, Kremlin'in Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla planlanan yeni istişare turunun sonuçlarını henüz açıklamayı planlamadığını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna konusunda barışçıl çözüm için kapıları açık tutmaya devam ettiğinin altını çizdi.

'Putin ve Macron arasındaki temaslara ilişkin henüz somut bir gelişme yok'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılabilecek olası temaslar ile ilgili soruya, bu konuda henüz somut bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.

'Rusya, Arktik'teki çıkarlarını savunacak'

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Arktik bölgesinde önemli çıkarları olduğunu ve uluslararası hukukun tüm araçlarını kullanarak söz konusu çıkarları savunacağını vurguladı.
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
Beyaz Saray: Witkoff ve Kushner, Ukrayna görüşmeleri için 4 Şubat'ta Abu Dabi'ye gidecek
Dün, 22:03
