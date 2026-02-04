https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ocalan-ve-demirtas-mesajinin-ardindan-mhp-lideri-bahceliden-yeni-mesaj-hukumetin-bilecegi-is-1103254123.html
Öcalan ve Demirtaş mesajının ardından MHP lideri Bahçeli'den yeni mesaj: 'Hükümetin bileceği iş'
14:25 04.02.2026 (güncellendi: 14:40 04.02.2026)
Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması, Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden çıkması gerektiğini ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında siyasete ilişkin mesajlar vermiş ve önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” ifadesini kullanmıştı.
Topu hükümete attı: 'Sonrası hükümetin işi'
Bahçeli'nin açıklamaları kamuoyunda geniş yer bulurken MHP liderinden yeni açıklama geldi.
Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Bahçeli, “Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, bu çıkışları Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakat nedeniyle yapmadığını da vurguladı.
Anadolu’da huzur istediklerini dile getiren MHP lideri, "Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Feti Yıldız'dan Demirtaş mesajı
Konuya ilişkin bugün Mecliste açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesi 'Selahattin Demirtaş' sorusuna yanıt verdi. Yıldız, "Tahliyesine mahkemeler karar verir" dedi.