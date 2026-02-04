https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ocalan-ve-demirtas-mesajinin-ardindan-mhp-lideri-bahceliden-yeni-mesaj-hukumetin-bilecegi-is-1103254123.html

Öcalan ve Demirtaş mesajının ardından MHP lideri Bahçeli'den yeni mesaj: 'Hükümetin bileceği iş'

Öcalan ve Demirtaş mesajının ardından MHP lideri Bahçeli'den yeni mesaj: 'Hükümetin bileceği iş'

Sputnik Türkiye

Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması, Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden çıkması gerektiğini ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bundan sonrası... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T14:25+0300

2026-02-04T14:25+0300

2026-02-04T14:40+0300

poli̇ti̇ka

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

abdullah öcalan

selahattin demirtaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103253924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_325fe2590f940ae32ac9055a3dea38ac.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında siyasete ilişkin mesajlar vermiş ve önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” ifadesini kullanmıştı.Topu hükümete attı: 'Sonrası hükümetin işi'Bahçeli'nin açıklamaları kamuoyunda geniş yer bulurken MHP liderinden yeni açıklama geldi.Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Bahçeli, “Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir." ifadelerini kullandı.Bahçeli, bu çıkışları Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakat nedeniyle yapmadığını da vurguladı.Anadolu’da huzur istediklerini dile getiren MHP lideri, "Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.Feti Yıldız'dan Demirtaş mesajıKonuya ilişkin bugün Mecliste açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesi 'Selahattin Demirtaş' sorusuna yanıt verdi. Yıldız, "Tahliyesine mahkemeler karar verir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/mhpli-feti-yildizdan-selahattin-demirtas-aciklamasi-tahliyesine-mahkemeler-karar-verir-1103253062.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, abdullah öcalan, selahattin demirtaş